A Monaco, le bain de Noël a un petit air de Cagnes

Le paradis après l’enfer. C’est un peu l’impression que donnait la météo, hier matin, sur cette plage de Monaco baignée de soleil. Avec un air à 20°C et une eau pas trop glacée, aux alentours de 17°C, les conditions étaient miraculeusement idéales pour ce 15e Bain de Noël de Monaco qui a pris cette année un petit air cagnopis.

En effet, sur la plage du Méridien Beach Plaza, la centaine de personnes qui s’est élancée pour plonger dans la Grande bleue, a servi au passage une noble cause : celle de l’association cagnoise Happy Hand.

Un projet dans le Val de Cagne

C’est à son profit, cette année, que le 15e Bain de Noël de Monaco a été organisé. Chaque participant, en effet, verse au minimum 10 e. La somme récoltée est reversée chaque année à une association.

En sortant de l’eau, sa présidente, Joe François, a levé le voile sur le prochain gros projet de cette association dont l’objet est de faciliter l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les Alpes-Maritimes.

« Nous allons signer en janvier l’achat d’un terrain agricole de trois hectares dans le Val de Cagne, confie-t-elle. Nous allons rénover les 700 m2 de bâti pour y aménager douze logements destinés à des personnes en situation de handicap et à des valides. »

L’idée de Joe François, face à la carence de logements accessibles aux personnes handicapées et pour offrir une alternative aux instituts fermés, est de construire « une petite unité de logements, mixtes, avec une ferme pédagogique, du maraîchage, des chevaux. Un lieu de vie et de ressource. Ce sera une première dans le département ». Une noble cause, disions-nous…