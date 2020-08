À Monaco, l’association des Amis du Liban lance un appel aux dons

« Boubou », comme ses proches la surnomment, préside l’association des Amis du Liban, qu’elle a fondée à Monaco en décembre 2002.

Le but : aider les enfants victimes d’abus, de négligence et de pauvreté, au Liban et partout ailleurs dans le monde.

Quelques minutes après le drame, mardi, Bouran Hallani a reçu une vidéo de sa nièce, montrant la double explosion meurtrière qui a dévasté le port de Beyrouth.

Depuis cette minute, elle a passé la soirée et une partie de la nuit au téléphone avec sa famille, ses amis et ses relais associatifs du Liban. « Merci mon Dieu, personne n’est blessé dans mon entourage, à part mon cousin. Mais je souffre pour mon pays. Il y a beaucoup de disparus, on va certainement retrouver des corps dans la mer. C’est terrible… »

"Il faudrait un miracle pour sauver le Liban"

Il n’est toutefois pas question pour cette responsable associative de rester à se lamenter sans rien faire.

Dès ce mardi matin, elle s’est rapprochée de plusieurs associations de la Principauté, comme l’Amade Mondiale de la princesse Caroline (Association mondiale des amis de l’enfance) et la Croix-Rouge monégasque, présidée par le prince Albert II. « Nous devons collecter au plus vite des denrées non périssables, des produits de première nécessité et du matériel médical pour soigner les blessés, et les envoyer de toute urgence au Liban, explique Bouran Hallani. Nous avons aussi besoin de dons financiers pour aider la population libanaise qui souffre. »

Surtout quand on sait que la moitié vit sous le seuil de pauvreté… « La crise économique que traverse le pays est terrible. Les besoins étaient déjà immenses. Ils le sont encore plus aujourd’hui. Les gens manquent de tout. Tous les mois depuis octobre, nous livrons des colis alimentaires aux familles les plus pauvres. Déjà que la crise économique était terrible, le Covid-19 a encore plus enfoncé le pays. Et voilà que ce drame arrive. Il faudrait un miracle pour sauver le Liban. »

Bouran Hallani lance donc un appel aux dons. Et espère que la communauté monégasque, qui compte entre 350 et 400 Libanais, se montrera généreux.