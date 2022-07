A Monaco, la Sûreté publique vigilante face aux menaces de l’été

Cela n’aura pas échappé aux fins observateurs de la Principauté. Depuis le Grand Prix de Monaco, 79e du nom, la fréquentation touristique ne cesse de grimper crescendo dans le pays.

Une bonne nouvelle pour l’économie monégasque - notamment pour les boutiques de souvenirs nichées sur le Rocher - longtemps malmené par la pandémie de Covid-19 et les mesures sanitaires qui en ont découlé. "On enregistre des chiffres de fréquentation et des flux de voitures supérieurs à l’année 2019", confirme Patrice Cellario, conseiller de gouvernement - ministre de l’Intérieur.

Les effectifs de la Sûreté publique renforcés

La conjugaison de ces populations en été - locale, touristique et salariée - a conduit les autorités à activer le "plan de surveillance renforcée", comme elle le fait d’ailleurs lors des fêtes de fin d’année.

En d’autres mots: la vigilance de la Sûreté publique s’accroît.

Cela passe, avant tout, par des renforts d’effectifs en cette période cruciale. Une trentaine d’agents supplémentaires, en tenue et en civil. "Il y a trois objectifs majeurs, expose Richard Marangoni, contrôleur général en charge de la direction de la Sûreté publique. La maîtrise de la circulation routière, les problèmes d’ordre public avec beaucoup d’événementiel à gérer et, enfin, éviter les infractions en matière de police judiciaire."

"Parfois du relâchement"

Une attention particulière est portée sur les risques de cambriolage, souvent commis en été, même si la Principauté est, pour l’heure, relativement épargnée par la loi des séries. "Mais aussi sur les vols de montres de luxe. Il y a une recrudescence de ceux-ci sur la Côte d’Azur", explique le patron de la police monégasque.

Aux frontières, mais aussi en gare ferroviaire, consigne a donc été donnée d’accroître la présence d’uniformes avec des barrages et contrôles de véhicules plus fréquents. Le tout couplé à une présence discrète, en ville, de policiers en civil, plus opérationnels pour constater le flagrant délit.

"On rappelle aussi les principes simples de prudence aux syndics d’immeubles, aux commerces. Le haut niveau de sécurité à Monaco conduit parfois à un peu de relâchement", note Patrice Cellario.

Ces échanges d’informations, de conseils, de diffusions d’alerte avec les acteurs locaux à l’année - essence même du plan "Monaco, a safe city" - s’intensifient l’été.

Un fléau: l’alcoolémie

Mais le fléau de l’été, sans surprise, ce sont les excès générés par la consommation d’alcool, lesquels abondent au tribunal correctionnel de Monaco : bagarres, accidents de la route et, plus rare, des menaces et agressions envers les policiers. Les contrôles d’alcoolémie inopinés, à la sortie des établissements de nuit, se veulent plus fréquents.

"Mais c’est surtout une question de prévention, en amont. On sensibilise les établissements et leurs responsables pour que tout le monde y participe, fait savoir Richard Marangoni. La brigade des mineurs et le service de police judiciaire sont chargés d’opérer des contrôles pour toutes les autres problématiques qui peuvent se poser la nuit : les violences, la toxicomanie, la présence de mineurs dans ces établissements et, enfin, les nuisances sonores, une grande problématique ces dernières années sur laquelle il y a eu de gros efforts."

Sans oublier aussi la prostitution. Si celle-ci est légale et surveillée à Monaco, le proxénétisme et le racolage sont, en revanche, pénalement répréhensibles.