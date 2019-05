Trois jours pour tout mettre en place

Pour ce qui est des stands Red Bull et Ferrari, des membres des deux écuries sont sur place. L’emplacement de Red Bull est celui qui a été monté en premier.Les deux pilotes de l’écurie sont attendus aujourd’hui à 18 h pour une séance d’essais des simulateurs. Les deux pilotes de l’écurie établiront un temps de référence.Des tests qui ne seront pas accessibles au public.

L’Automobile Club de Monaco, qui gère depuis six ans la mise en place du MGP Live, est maintenant habitué aux différentes contraintes. "On s’est largement amélioré depuis la première édition. On essaye de minimiser les nuisances pour le respect de la vie des Monégasques", explique le responsable de l’aménagement du site.

Pour le moment, hormis les bruits des machines, tout est très calme. Demain ce sera une autre histoire. En tout, quelque 80 000 personnes sont attendues durant les quatre jours du Grand Prix. Afin de garantir la sécurité des fans, des mesures fortes sont mises en œuvre.