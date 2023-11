A Monaco, la Foire Attractions fermée en raison des fortes rafales de vent ce vendredi

Pour des raisons de sécurité, alors que de fortes rafales de vent soufflent sur Monaco, la mairie de Monaco a décidé de suspendre les accès à la Foire Attraction ce vendredi après-midi.

Les services de la municipalité doivent se réunir en milieu d'après-midi pour un point météo. Selon les conditions, il pourrait être envisagé de rouvrir la fête foraine en fin de journée ou en début de soirée.

Le Stade nautique Rainier-III a lui aussi été fermé.

Pour rappel, la Foire Attractions est habituellement ouverte tous les jours à partir de 11h pour les stands alimentaires et manèges enfants jusqu'à 23h le soir (sauf les vendredis et samedis et les veilles de jours fériés à minuit).