À Monaco ce samedi, la Fondation Flavien vous invite à rouler contre le cancer des enfants

Plus que jamais, dans un contexte où les dons de particuliers s’effritent, ils appellent à la mobilisation des âmes généreuses. Un seul mot d’ordre prononcé par les bénévoles de la Fondation Flavien: tous au Trott’N’Roll!

Ce samedi, au pied des Jardins d’Apolline et le long de l’allée Lazare-Sauvaigo, petits et grands rouleront pour une noble cause, celle de la lutte contre les cancers pédiatriques. En trottinette, en skateboard ou en roller.

"Depuis 2014, plus de 4 000 enfants ont roulé contre le cancer", chiffre Denis Maccario, le président, conscient qu’il est vital de sensibiliser toutes les générations.

Dress code de cette journée caritative: orange, comme la couleur préférée de son fils Flavien, emporté en 2014, à seulement 8 ans et 9 mois, par un cancer du cerveau métastasé.

Une tombola pour récolter des dons

Cette septième édition réserve bon nombre de surprises: la parade de super-héros - Spiderman ou encore Iron Man pour ne pas les citer -, la présence des sapeurs-pompiers de la Principauté, la mise en place de structures gonflables, d’un skatepark et d’un food-truck.

"À 14 h 30, des bikers accompagnés d’enfants paraderont à moto dans les rues de Monaco. Sans oublier la tombola avec des lots d’exception, comme un voyage de deux personnes pour trois nuits à Dubaï pour l’Exposition universelle ou un déjeuner pour deux personnes au Louis XV", précise Denis Maccario.

Lors de cette journée, un chèque de 100.000 euros sera remis au Centre scientifique de Monaco, dont les chercheurs planchent ardemment sur la thématique des cancers pédiatriques. Ces dons ont permis d’aboutir à des publications scientifiques, à des avancées en recherche fondamentale et, bientôt, à un essai clinique.

Depuis sa création, la Fondation Flavien a versé 743.000 euros à la recherche contre le cancer pédiatrique. À la fois beaucoup, et si peu quand on sait qu’il en faut bien davantage pour sauver les 500 enfants qui perdent la vie, chaque année en France, des suites de la maladie.