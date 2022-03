A Monaco, ce salon propose de vous tatouer le mot "Peace" au profit de l'Ukraine

Peace. Cinq lettres, discrètes, tatouées à l’encre noire sur l’avant-bras droit. Jusqu’à ce mercredi, Fabrizio Rapone, originaire de Rome, n’avait jamais osé franchir le cap d’une inscription gravée ad vitam æternam sur sa chair. Mais l’initiative du salon monégasque Dixième Art, nichée rue de Millo, en faveur de l’Ukraine, l’a définitivement convaincu de sauter le pas.

Car pour inscrire la traduction anglaise de "paix", les clients déboursent cent euros, minimum. Une somme intégralement reversée à la Croix-Rouge monégasque qui, au bout de la chaîne, profite aux nombreux réfugiés et victimes de cette guerre à l’Est de l’Europe. "Dans ce moment particulier de l’Histoire, ce petit geste nous permet de contribuer à notre échelle, justifie cet Italien. L’avoir sur la peau, c’est aussi une façon de ne pas oublier, que ce genre de choses ne se reproduisent pas."

"Une guerre en Europe, ça paraît improbable"

Depuis l’ouverture du salon de tatouage en 2015, les gérants lèvent régulièrement des fonds pour des associations qui leur sont chères. Les débuts furent centrés sur la cause animale avec des flashs tatoos. Plus tard, le point tatoué a permis de récolter une coquette somme de 13.000 euros au profit du centre niçois Antoine-Lacassagne et de la lutte contre le cancer. Cette année, les équipes de Dixième Art n’ont guère mis longtemps à cibler une cause.

"Une guerre en Europe en 2022, près de chez nous, ça paraît juste improbable. Forcément, ça nous interpelle, ça nous touche. On se dit que tout peut basculer très vite, justifie Noémie Ravenna, gérante du salon. On voit des reportages, on voit des enfants, des familles qui ont construit leur vie et qui partent juste avec un sac. J’ai un enfant depuis peu. On s’imagine à leur place. Ce mot ‘‘peace’’ est simple mais il parle à tout le monde."