À Monaco, 150.000 sacs à pain distribués pour sensibiliser aux violences faites aux femmes

Le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes et les boulangeries monégasques s’associent pour lutter contre les violences intrafamiliales en distribuant des sacs à pain sur lesquels figurent les numéros d’aide et d’urgence disponibles en Principauté.

150 000 sacs à pain seront distribués, y compris au moment de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes qui a lieu chaque 25 novembre.

Cette opération a pour but d’informer et de sensibiliser le grand public en utilisant un objet de la vie de tous les jours.

Une logique de prévention

"C’est un moyen de toucher plus directement les gens qui pourraient être confrontés à ces situations et de rappeler qu’il existe des services de l’État et des associations à leur écoute", souligne Céline Cottalorda, déléguée interministérielle pour les droits des femmes qui poursuit: "Dans cette opération, il y a aussi une logique de prévention. Peut-être que la présence de ce sac à pain dans les foyers suscitera des échanges et des conversations à ce sujet sans pour autant que la famille ne soit directement concernée".

Le Comité tient à remercier les boulangeries Costa, l’Epi d’Or et Mullot qui ont accepté de participer à l’opération.

Plus d’informations sur www.dfm.mc