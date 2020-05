A Menton, la tour de la Noria va retrouver son lustre du XVIe siècle

La tour de la Noria, qui jouxte le Palais de Carnolès, figure parmi les mystères mentonnais. Quand a-t-elle été érigée? Difficile de donner une réponse tranchée. Entre autres parce qu’il n’existe presque aucun document la concernant.

Il s’agissait à l’origine d’un puits fermé – une noria est par définition un appareil destiné à élever l’eau des puits – auquel on aurait progressivement ajouté des éléments. Jusqu’à construire une tour de 15 mètres de haut.

Les études menées en vue de sa restauration laissent à penser que des morceaux datent du XVIe siècle. Suivant les consignes de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) – très intéressée par ce bâtiment d’une grande rareté – les travaux, entamés à l’automne dernier, doivent ainsi lui redonner le cachet de cette époque.

Le chantier comprend le ravalement des façades en pierre et des enduits, la reconstitution de l’escalier en pierre en maçonnerie traditionnelle, le remplacement des menuiseries et la création d’un éclairage architectural. Ainsi que la restauration des figures sculptées sur trois faces de l’hexagone, particulièrement étonnantes.

Sculptures atypiques

"Il y avait du lierre et de la mousse dessus, on ne les voyait plus du tout", indique Mylène Castel, du service des bâtiments communaux. Précisant qu’une étude a été commandée pour savoir comment les refaire.

Les architectes missionnées planchent ainsi sur un projet de reconstitution, à partir du travail de la spécialiste en décors du patrimoine Isabelle Rolet. Quelques lacunes ont déjà été reconstituées, à l’instar des bras (levé ou pliés) des personnages.

Retardé par le confinement, le chantier sera de nouveau interrompu prochainement pour que la DRAC puisse réaliser une modélisation 3D à l’aide d’un drone.

Pour ce faire, l’échafaudage sera retiré sur la partie supérieure, de manière à ce que l’engin puisse se concentrer sur les sculptures et les anciens bassins limitrophes de la tour.