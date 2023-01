A Menton, ils renoncent à exploiter leurs plages en 2024

"Je crois qu’on nous a confondus avec Saint-Tropez ou Miami!" La phrase tombe sur le sable comme une enclume. Les plagistes mentonnais ont l’air grave et le cœur lourd. Ils viennent unanimement de prendre une décision radicale : celle de renoncer à présenter un dossier de candidature et d’offres en vue du renouvellement des sous-traités d’exploitations des plages artificielles des Sablettes. C’est-à-dire qu’ils ne sont pas candidats à la reprise des établissements qu’ils gèrent depuis des années.

En cause : le cadre de la nouvelle DSP (délégation de service public) qui vient rebattre les cartes distribuées en 2006. Le cahier des charges a totalement été révisé par les services de l’État et l’architecte des bâtiments de France, contraignant les onze patrons-gérants à engager des sommes monumentales pour coller à la demande. Ils s’en disent incapables. Le 31 août 2023, ils rendront leur tablier.

Les tarifs devront être revus à la hausse

"Ils nous ruinent. C’est tout." Gorge nouée, Olivier Léoni, de Da’Mitchou embraye: "Nous avons beaucoup investi ces dernières années. J’ai une plage qui vaut 800 000 euros et on me demande de tout raser pour en installer une nouvelle, racheter du matériel, des transats à 400 euros et des matelas à 100 euros…" Il est brisé. Il n’est pas le seul. Un autre membre du syndicat des établissements balnéaires de la Riviera Française et représentants des usagers (Ebarf) poursuit: "Tout ça en réduisant la surface couverte du restaurant de 35 % et en augmentant la redevance annuelle pour l’occupation du domaine public maritime!"

Moins de lots – on passe de 11 à 9 –, moins de couverts, une structure à réviser selon des plans très stricts – "Alors que celle que nous avons a résisté à tous les coups de mer" –, un code couleur et des matériaux à respecter, un agencement modifié… Ils ont aussi le sentiment de devoir renoncer à ce qu’ils étaient : des établissements balnéaires familiaux et singuliers. "Regardez ce qu’on nous impose. Des blocs vitrés tout le long. On a des doutes sur leur résistance ! Et où est la végétation?"

Rocco Loisi, de La Cabane, pointe autre chose du doigt: "Si l’on suit leur plan, on va devoir augmenter nos prix. Mais qui va venir sur nos plages après ça? Notre clientèle est locale, on a aussi des Italiens mais on a surtout des familles, des gens qui n’ont pas le budget pour s’offrir davantage!"

« On ne fera aucun bénéfice »