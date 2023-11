A L’Hôtel Columbus Monte-Carlo, les uniformes des gouvernantes sont tissés à partir de filets de pêche

Née à Sophia-Antipolis, la marque fondée par Norah Luttway se veut respectueuse de l’environnement en proposant une gamme de vêtements (de sport initialement) fabriqués à partir de plastique recyclé d’origine européenne.

Du plastique d’origine européenne

Ainsi, Noliju utilise, entre autres, du polyester recyclé provenant de bouteilles en plastique ou encore du polyamide recyclé issu de filets de pêche abandonnés dans la mer. Matières premières qui sont ensuite tissées pour créer des vêtements.

"Nous sommes très fiers d’annoncer cette collaboration exclusive avec la marque Noliju pour les nouveaux uniformes de nos gouvernantes. Fabriqués à partir de plastique recyclé d’origine européenne [de France et d’Italie principalement, ndlr], ils sont non seulement durables et respectueux de l’environnement, mais aussi élégants et confortables. De plus, Noliju est dédié à la transparence et aux pratiques éthiques. Ils donnent la priorité à des processus de fabrication respectueux de l’environnement, garantissant que chaque vêtement témoigne de leurs valeurs", confie l’hôtel.