A l'arrêt depuis deux ans, le Bal de la Rose signe son grand retour ce vendredi à Monaco

"Les Années 20 reviennent plus folles que jamais, let’s go for it!" signe Christian Louboutin sur le programme du Bal de la Rose qui fait son grand retour ce vendredi soir à la Salle des Étoiles.

Le célèbre gala qui ouvre depuis 1954 la belle saison en Principauté a été contraint à l’annulation, deux années de suite en 2020 et 2021 à cause de la pandémie. Et le choix a été fait, début 2022, de le repousser de mars à juillet pour éviter un troisième report. Mais cette édition 2022 aura bien lieu et les équipes sont à pied d’œuvre depuis plusieurs jours pour donner au Sporting d’été des reflets des Années 20, thème choisi pour accompagner la soirée.

De Bollywood aux

Années Folles

"Nous avions préparé le thème Bollywood pour le bal 2020 qui a été reporté à 2021 avec le même thème mais la soirée n’a pas pu avoir lieu. C’était un peu étrange de le reporter une troisième fois, mais nous n’abandonnons le thème Bollywood pour l’avenir", assure Françoise Dumas, qui collabore avec la princesse de Hanovre depuis presque trois décennies pour donner du panache et du style à cette soirée caritative au profit de la Fondation Princesse Grace.

Ensemble, elles déterminent le thème en septembre, sublimé ensuite par le directeur artistique de la soirée. "Nous avons réalisé plusieurs bals avec notre cher Karl Lagerfeld qui à partir d’une thématique, développait une idée. Jusqu’au bal Riviera de 2019, dont il avait choisi le thème mais qu’il n’a pas pu réaliser car il nous a quitté avant" se souvient Françoise Dumas.

Trois ans plus tard, pour cette reprise, cap sur les Années 20, ces "Années Folles" du XXe siècle mises en scène pour la première fois par le créateur Chrisitan Louboutin.

"Très spontanément, la princesse Caroline a demandé à Christian de nous soutenir. Il est très créatif, plein d’imagination, il voyage beaucoup et il partage une amitié de longue date avec la princesse". C’est lui qui a imaginé l’ambiance, les décors et le spectacle. Un spectacle riche et varié qui sera comme un fil rouge toute la soirée (lire par ailleurs).

Côté atmosphère, dès l’entrée, les invités seront plongés dans l’esprit d’un cabaret entre Hollywood et Paris à la tombée de la nuit peuplé de personnages extravagants. Un immense tapis rouge pailleté conduira jusqu’à la salle des Étoiles parée d’illustrations signées par Hélène Tran.

Stéphane Bern pour

la tombola

Pour garder la tradition, la tombola sera orchestrée par Stéphane Bern. Un point immuable du bal qui conserve les grandes lignes de ce qui a fait sa renommée depuis presque soixante-dix ans.

"La tradition du bal a évolué" souligne Françoise Dumas, "la soirée a d’ailleurs rajeuni dans son public depuis plusieurs années avec la participation des enfants de la princesse de Hanovre".

Avec Christian Louboutin aux commandes, cette évolution devrait se poursuivre dans une dynamique flamboyante et glamour. L’an prochain, le Bal de la Rose devrait à nouveau avoir lieu au printemps. Sous quel thème ? Mystère pour l’instant…