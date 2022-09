À la Libération, "il y avait une allégresse dans toutes les rues de Monaco", témoigne le docteur Jean-Jo Pastor

Le docteur Jean-Jo Pastor évoque un temps que les commémorations rappellent aujourd’hui à l’occasion de la Libération de Monaco le 3 septembre 1944. Lui qui fut notamment le médecin privé du prince Rainier III, chef du service de Cardiologie du Centre Hospitalier Princesse-Grace et un des cofondateurs du Centre cardio-thoracique a vécu ce moment de l’histoire de la France et de la Principauté comme une joie immense "après quatre ans d’occupation et de privations".

"Je me souviens de la Libération comme si c’était hier. On nous a dit: "Les Américains sont à Cap-d’Ail!" Alors, avec mon frère de 15 ans et ma sœur de 18 ans, nous sommes partis de la rue Plati et au niveau du cimetière, sur la basse corniche, côté français, nous avons vu les soldats. "

Les Américains sur la place du Palais princier

"Durant une heure, nous sommes restés avec les Américains et les Français de De Gaulle en tenue américaine. Ma sœur a sauté sur une Jeep. Elle a pris un Américain à bras-le-corps. Moi je l’ai suivie pour les embrasser. Il y avait une dizaine de véhicules. C’est là que j’ai mastiqué mon premier chewing-gum. On a même eu droit aux tablettes de chocolat! Mon frère parlait bien anglais. Les soldats nous ont dit: "On n’a pas reçu l’autorisation de pénétrer le territoire de Monaco"."

Il a fallu attendre le lendemain, explique Jean-Jo Pastor, pour voir les Américains sur le sol monégasque. "Le prince de Monaco et son gouvernement ont ouvert la frontière et les troupes américaines ont défilé avec les troupes d’Afrique du nord françaises sur la place d’Armes. Ils ont été reçus à bras ouverts par les Monégasques résistants. Puis les troupes ont défilé sur la place du Palais. Je portais mon habit de boy-scout et tout le monde applaudissait avec le Prince."

Le docteur Pastor se rappelle de "la joie et l’allégresse dans toutes les rues de Monaco." Après les temps de l’occupation italienne puis allemande, les années de faim pour nombre de Monégasques et résidents, la Libération tournait une page de la triste histoire du XXe siècle. Des bals s’improvisaient partout à Monaco et dans les communes voisines. "Mes trois sœurs venaient danser à Beausoleil avec les soldats américains. L’une d’elles, Philippine Guintrand, qui a aujourd’hui 96 ans et vit au Cap Fleuri avec son mari de 94 ans, se rappelle bien de ces moments-là."

Le scandale des femmes rasées

La fête a été proportionnelle à l’événement. "Cela a duré peut-être un mois! Il y avait des bals musettes tous les soirs à l’accordéon. Sur le port Hercule, tout le monde dansait sur le quai, au-dessus de la piscine, en face de l’actuel Heraclès. Nous n’avions pas grand-chose à manger. Les Américains distribuaient les chewing-gums et les tablettes de chocolat. Il fallait voir les bises qu’ils ont reçues de la part des femmes et des hommes. Après, avec le Plan Marshall qui nous a aidés économiquement et financièrement est arrivée la farine. On mangeait du pain blanc; il n’avait pas de goût mais on était heureux de manger à notre faim. Des bateaux partaient des États-Unis et amenaient de la nourriture vers l’Europe. Et puis la viande est arrivée aussi."

Mais la Libération n’a pas été faite que de joie et de bonne humeur. "Il y a eu le scandale à Beausoleil des femmes qui avait couché avec des Allemands pendant l’Occupation et que les résistants ont rasé à La Crémaillère. Elles étaient installées sur des chaises devant tout le monde. C’était juste à la frontière de Monaco et une dizaine de filles ont eu le crâne peint avec du goudron. Je suis monté les voir. J’ai encore la vision de ce terrible spectacle. Ces mêmes femmes sortaient ensuite dans Monaco ou Beausoleil avec un foulard qui leur prenait toute la tête."

De cette période, Jean-Jo Pastor a gardé une tendresse pour les États-Unis. "Qu’on ne vienne pas me critiquer un Américain », lance-il encore aujourd’hui. Et les Allemands ? « On peut leur pardonner mais on n’oublie pas ce que l’on a vécu."