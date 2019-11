À la découverte des sommets emblématiques du Mercantour

Marcheurs inconditionnels et photographes par passion, Richard Wacongne, Claude Raybaud et Pascal Bersac ont gagné les hautes cimes pour proposer une sélection de près de soixante-dix sommets parmi les plus beaux. Altitude élevée, situation particulière, environnement remarquable, renommée mais aussi accessibilité à des randonneurs de niveaux différents ont été les principaux critères d’élection. Et c’est en cela que ce large éventail de courses classiques parle à tous les amoureux de la montagne. Des descriptifs précis dotés d’informations pratiques (durée, dénivelé, difficulté, carte IGN, départ), des mises à jour cartographiques et des enrichissements de données de terrain grâce au site Géoportail, font de ce travail un livre de référence original pour qui veut partir prendre le frais…

Un terrain de jeu inégalé

Sans chauvinisme aucun, le parc national du Mercantour est assez époustouflant pour satisfaire les innombrables pratiquants de la marche en montagne. Une première raison à cela : la conjugaison de deux climats, le méditerranéen et l’alpin, qui offrent une palette variée de végétation (plus de deux mille espèces végétales recensées à ce jour) et de reliefs qu’habite une faune sauvage en pleine liberté. Deux structures se succèdent également sur le plan géologique : à l’est et au centre, un massif cristallin formé pour l’essentiel de granite et de gneiss ; à l’ouest et au nord, les roches sédimentaires (calcaire, schiste et grès) présentent des profils plus doux, propices à l’élevage, que des barres rocheuses entrecoupent à mi-pente.

Une évasion spectaculaire

Cet ouvrage a pour ambition d’inviter à l’évasion. Les généreuses photos, prises en toute saison, donnent le ton d’un décor qui évolue en permanence selon les versants de l’ubac ou de l’adret, les lumières changeantes de la journée ou la présence d’un lac au pied d’un sommet. De la rousseur automnale des forêts de mélèzes aux premières gelées, des prairies de rhododendrons et de gentianes croisées en été, le randonneur évoluera dans des sites où le tutoiement avec le ciel et le vent est chose commune. Car ici, seul le souffle est essentiel : celui qui permet d’avancer et de gravir d’un bon pas constant les sentes et sentiers, mais aussi celui qui, dans une autre dimension, remet en perspective nos existences agitées face à la puissance d’un torrent, le chant subtil d’un oiseau et le vertige d’une paroi à la minéralité sans concession.

Une variété d’ambiances

Il y en a vraiment pour tous les goûts en matière d’ambiance : haute montagne, bucolique, panoramique, spectaculaire… Cette variété de sites est la force du Mercantour, d’autant qu’elle se fait l’écho de la mémoire des pierres. Érigées, roulées, brisées, soulevées, fracturées, ce corps architectural est unique dans sa composition. Les six vallées qui composent la partition des Alpes-Maritimes ne se ressemblent pas. Quelques exemples parmi d’autres : la pointe Côte-de-l’Âne, dans le haut Verdon, avec ses tours crénelées et ses murs inclinés, est un voyage vers les Dolomites. En haute Tinée, le Ténibre étend le regard de la Suisse à la mer, en passant par le mont Viso et les Écrins. La Vésubie, quant à elle, captivante à bien des égards pour les amoureux de la grimpe, fut le départ de courses légendaires ouvertes par le chevalier Victor de Cessole, pionnier de l’alpinisme, en complet trois-pièces et gros souliers à clous au début du XXe siècle…

La rando, un sport mais aussi une quête

Certes considérée comme une activité physique, la randonnée est peut-être avant tout la recherche d’un épanouissement personnel que l’on partage avec des amis et, de plus en plus fréquemment aujourd’hui, que l’on vit en famille. Nombreux, d’ailleurs, sont les enfants que l’on aperçoit en compagnie d’adultes, légères silhouettes dansantes sur les crêtes empourprées de lumière. Marcher n’a pas d’âge, et c’est bien là le propre de l’homme, tout comme la quête du beau et du vrai, déployée tout au long de ces pages.