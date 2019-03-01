À l’Europe de montrer quelques concessions

Pour faire écho à la dernière campagne pour les élections nationales, ce n’est pas depuis un bus de la place d’Armes mais bien depuis le terminal d’un aéroport, à Rome, que Jean-Louis Grinda (Union monégasque) a réagi, hier,
« aux progrès » salués conjointement par le prince Albert II et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans l’avancement des négociations en vue d’un accord d’association entre Monaco et l’Europe.
Contrairement à la majorité Primo !, l’opposant UM de l’hémicycle a préféré le verbe à la plume pour exprimer sa satisfaction après la rencontre
« très importante » entre le souverain et Jean-Claude Juncker. « Le fait nouveau, c’est que le président de la Commission européenne a demandé…
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