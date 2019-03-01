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      Krav-maga : Cap-d’Ail sacré champion et vice-champion de France
      Les inscriptions à la Course des escaliers sont d’ores et déjà ouvertes auprès du service des Sports ou sur le site de la Ville. Il y aura notamment une initiation gratuite à la Zumba, place de la Libération, avant les podiums avec Beausoleil Sports et Nata Lee.

      En mars, participez à la Course des escaliers
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      Sublimes, futuristes, rétros, sportives et même blindées Des voitures blindées.....

      À l’Europe de montrer quelques concessions

      PAR Thomas MICHEL Mis à jour le 01/03/2019 à 10:12 Publié le 01/03/2019 à 10:12
      Mis à jour le 01/03/2019 à 10:12 Publié le 01/03/2019 à 10:12
      « Les élections nationales n’étaient pas un référendum pour l’Europe », estime Grinda en réponse à sa position « pro-Bruxelles » évoquée par Stéphane Valeri.

      « Les élections nationales n’étaient pas un référendum pour l’Europe », estime Grinda en réponse à sa position « pro-Bruxelles » évoquée par Stéphane Valeri. J.-F.O.

      À l’Europe de montrer quelques concessions

      Par Thomas MICHEL Le 01/03 à 10h12 MàJ 01/03 à 10h12

      Une semaine après l’annonce de l’avancée des négociations vers un futur accord d’association entre Monaco et l’Europe, Jean-Louis Grinda salue une « double bonne nouvelle » et se veut confiant

      Pour faire écho à la dernière campagne pour les élections nationales, ce n’est pas depuis un bus de la place d’Armes mais bien depuis le terminal d’un aéroport, à Rome, que Jean-Louis Grinda (Union monégasque) a réagi, hier, « aux progrès » salués conjointement par le prince Albert II et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans l’avancement des négociations en vue d’un accord d’association entre Monaco et l’Europe.

      Contrairement à la majorité Primo !, l’opposant UM de l’hémicycle a préféré le verbe à la plume pour exprimer sa satisfaction après la rencontre « très importante » entre le souverain et Jean-Claude Juncker. « Le fait nouveau, c’est que le président de la Commission européenne a demandé…

      La suite du direct