À l’abordage du Musée Naval de Monaco !

C’est par une torpille de près de 7 mètres de long et visible avant même de pénétrer dans les lieux que la visite du Musée Naval débute.
À l’intérieur, Poséidon, Dieu de la mer et des océans, donne le ton. Derrière lui, une importante collection de près de 250 maquettes…
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