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      À l’abordage du Musée Naval de Monaco !

      PAR Romy Fuster Mis à jour le 21/02/2019 à 10:09 Publié le 21/02/2019 à 10:09
      Mis à jour le 21/02/2019 à 10:09 Publié le 21/02/2019 à 10:09
      Le pont du paquebot « Leonardo de Vinci » avec ses trois piscines.

      Le pont du paquebot « Leonardo de Vinci » avec ses trois piscines. R.F.

      À l’abordage du Musée Naval de Monaco !

      Par Romy Fuster Le 21/02 à 10h09 MàJ 21/02 à 10h09

      Sur les Terrasses de Fontvieille, le Musée Naval de Monaco abrite plus de 250 maquettes de bateaux et d’objets marins. Une collection unique au monde répartie sur des locaux de 660 m2

      C’est par une torpille de près de 7 mètres de long et visible avant même de pénétrer dans les lieux que la visite du Musée Naval débute.

      À l’intérieur, Poséidon, Dieu de la mer et des océans, donne le ton. Derrière lui, une importante collection de près de 250 maquettes…

      La suite du direct