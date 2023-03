À Haïti, l’école prince Albert II de Monaco fête ses dix ans

Construite en 2012 dans un bidonville de la capitale Port-au-Prince à la suite du séisme qui avait frappé le pays le 12 janvier 2010, l’école prince Albert II de Monaco (EPAM) avait été inaugurée officiellement voilà 10 ans, le 15 février 2013, par le souverain lui-même.

Au lendemain du tremblement de terre dévastateur, le Monaco Collectif Haïti, composé du gouvernement princier, de la Croix-Rouge monégasque et d’une vingtaine d’ONG, a été créé afin de mobiliser des fonds et soutenir une initiative locale d’aide à la reconstruction.

Une collecte de fonds initiée par le collège Charles-III

La construction - antisismique - permet ainsi de scolariser chaque année plus de 350 enfants issus de familles démunies, dans un contexte où l’accès au système éducatif haïtien demeure très difficile pour les familles à faible revenu et les enfants défavorisés.

La Principauté a continué de soutenir l’école depuis son ouverture via un partenariat continu entre la Coopération monégasque et l’ONG haïtienne Les Centres Gheskio.

L’objectif est d’augmenter le taux et la qualité de la scolarisation des enfants laissés pour compte, et par conséquent d’augmenter leurs chances de s’insérer pleinement dans la société.

Pour l’année scolaire 2022-2023, l’école accueille 354 élèves appartenant à des familles défavorisées des zones populaires ("Cité de Dieu", "Cité de l’Eternel" et "Cité Plus"), dont 50% de filles.

L’EPAM assure pour tous les élèves un suivi médical et un repas quotidien (fourni dans le cadre du programme de cantines scolaires du Programme alimentaire mondial), en plus de l’apport en matériel didactique et en activités parascolaires.

Le niveau d’éducation est excellent, avec 90% de réussite aux contrôles de fin d’année scolaire.

En cette année anniversaire, une collecte de fonds au profit des enfants de l’EPAM devrait être initiée par des élèves d’une classe de 3e du collège Charles III, afin de participer à cet élan de solidarité et de sensibiliser au droit à l’éducation, notamment en Haïti.

