A Gorbio, ils se font vacciner "pour ne plus en entendre parler"

"Je viens pour aller mieux", sourit madame Lenormand. Âgée de 78 ans, elle est la première résidente de l'Ehpad Gastaldy, situé à Gorbio, sur les hauteurs de Menton, à avoir été vaccinée. Et elle ne sera pas la seule car, sur les 88 résidents que compte l'établissement, 70 se sont portés volontaires. Professionnels inclus, 90 personnes vont profiter des premières doses du vaccin Moderna, fraîchement arrivées.

Un moment attendu depuis longtemps par les résidents et le personnel. "En Ehpad, la vaccination est une chance et un espoir. Tant que nous n'aurons pas atteint l'immunité collective, les gestes barrière vont demeurer. Et, même si on ne retrouve pas tout de suite la même vie qu'avant, il y aura moins de peur et, ça, c'est énorme", pose Nathalie Ronzière, directrice par intérim de l'Ehpad.

Une organisation lourde

Pour que ces deux à trois jours de vaccination se passent bien, deux semaines ont été nécessaires pour tout organiser. Il a d’abord fallu recueillir le consentement des résidents, se mettre en lien avec les médecins traitants et faire en sorte que les volontaires soient présents le jour J.

"L'avantage du vaccin Moderna, c'est qu'il est prêt à l'emploi, il se conserve à -20°C et, si le flacon n'est pas ouvert, on peut le garder 30 jours", détaille Nathalie Ronzière.

Soulagement donc, ce matin, quand un des infirmiers de l'établissement est arrivé avec les dix flacons. "J'ai déjà eu la Covid. Pendant trois semaines, j'étais au plus mal, j'ai eu vraiment peur. Je me fais vacciner pour ne plus en entendre parler", souffle madame Lenormand.

Leur voisine, Liliane Novaro, 80 ans, a aussi eu le Covid. "Mais j''ai eu la chance d'être asymptomatique. Aujourd'hui, je me vaccine en solidarité avec le monde entier", rigole-t-elle.