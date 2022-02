A Fréjus, un cours de sport 100 % féminin dans les quartiers prioritaires

Une dizaine de femmes sans l’ombre d’un homme à l’horizon, des fous rires sans filtre au gymnase du collège André-Léotard. De gros ballons colorés, tapis de yoga, des silhouettes fines, vêtues de sombres étoffes… C’est à peu près tout ce que promet le programme Toutes Sportives, proposé par l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique du Var (Ufolep 83) depuis la fin du mois de janvier à Fréjus.

Ces cours de cardio-training dispensés par une coach sportive sont offerts et réservés aux femmes issues des quartiers prioritaires de la ville (les QPV, soit les zones socialement défavorisées). Une volonté de l’Ufolep d’inclure des publics parfois éloignés de la pratique sportive pour des raisons pécuniaires.

"Ce dispositif, financé à 90% par l’tat, existe depuis 4 ans à La Seyne-sur-Mer, mais aussi aux Arcs, à Draguignan et au Muy, détaille Guillaume Laprade, délégué départemental adjoint de l’Ufolep 83. Nous travaillons avec les acteurs locaux – associations de prévention spécialisée, autres collectifs – pour identifier les attentes de nos adhérentes. Le but étant, à long terme, de servir de tremplin aux femmes souhaitant s’inscrire dans une salle de sport et entamer une pratique quotidienne".

"À l’aise entre femmes"

Ces dernières, parfois en grande précarité, peuvent demander à bénéficier de l’opération "Balle de match", portée par le Comité départemental olympique et sportif (CDOS).

Elle permet de financer une grande partie de leur licence, si elles décident plus tard de s’inscrire dans un club. Ces nouvelles recrues pourront aussi, dans un second temps, participer à des séjours socio-sportifs organisés en France, à la montagne ou au bord de mer, pour souder leurs liens. "

Depuis que j’ai débuté les cours le 27 janvier, détente, complicité et fous rires sont au rendez-vous", assure Morgane Le Corre, qui anime les séances à Frejus. Également kinésithérapeute et ostéopathe, cette coach sportive propose notamment des programmes de gym douce adaptés aux patients souffrant de pathologies lourdes – cancer, sclérose en plaques – et aux débutants.

"M’occuper de moi"

Sahina, 38 ans, habite La Gabelle et fait partie des 10 adhérentes de Toutes Sportives Fréjus. Elle salue l’opportunité de s’exercer sans hommes: "Cela fait du bien de se retrouver entre femmes. On se sent à l’aise, on se lâche. Depuis ma grossesse avec les enfants, je n’ai jamais pris le temps de m’occuper de moi, donc j’apprécie".

Son amie Nadia, 51 ans, était abonnée dans une salle de sport. "J’ai dû tout arrêter pour des problèmes d’argent. Aujourd’hui, ces cours de renforcement musculaire me permettent de rencontrer du monde gratuitement, que demander de mieux?".

Pour s’inscrire, il suffit d’être une femme, venir d’un quartier prioritaire de la ville et remplir une fiche d’inscription disponible sur le site de l’Ufolep83.