A compter du 1er mars, un nouveau passeport de 10 ans pour les Monégasques

Outre sa durée de validité rallongée, le nouveau document monégasque se veut plus sûr et plus moderne

Voilà qui devrait ravir les grands voyageurs et autres hommes d’affaires toujours entre deux avions internationaux. A compter du 1er mars, la Principauté met en circulation un nouveau passeport et sa durée de validité est doublée. C’est le premier changement notable : le passeport sera désormais valable 10 ans pour les adultes, pour un tarif fixé à 90 euros. Rien ne change en revanche pour les mineurs. Pour les moins de 18 ans, il reste valable 5 ans pour un prix de 60 euros et pour les enfants âgés de moins de 3 ans, le passeport est valable 3 ans et coûte 30 euros. Outre un visuel plus moderne, les nouveaux passeports auront également une sécurité renforcée.

Les demandeurs doivent donc veiller à respecter les consignes pour renseigner ce document. Ainsi, les caractéristiques de la photographie fournie sont essentielles pour répondre aux normes internationales applicables en la matière et favoriser un passage sans entrave aux frontières. Les passeports en cours de validité toujours utilisables Les passeports en cours de validité demeurent utilisables jusqu’à leur date d’échéance.

En raison de la mise en service du nouveau système, les demandes de passeports ne pourront pas être satisfaites entre le 22 et le 26 février inclus, sauf circonstances urgentes et exceptionnelles.

Toute demande de passeport déposée à compter du 1er mars 2021 devra être présentée à l’appui des nouveaux formulaires qui seront mis en ligne une semaine avant cette date.

Pour toute question, merci de vous adresser au Bureau des passeports, Secrétariat Général du

A noter que le mode de délivrance reste également identique

