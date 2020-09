À Cap-d’Ail, ils ont nettoyé la plage Marquet et ramassé plus de 3.000 mégots en une heure

Organisée par Virginie Guasco dans le cadre du World Clean Up Day, cette action éco-citoyenne a rassemblé une soixantaine de participants de tous âges qui ont ratissé la plage et ses abords, traquant tout déchet non organique oublié là par les indélicats.

Le triste record de cette chasse est détenu par les mégots. Les Cap-d’Aillois en ont ramassé presque 3.000 en une heure! C’est mieux qu’en début d’été puisque la même opération avait d’en récolté environ 4.000.

Stupéfiant quand on sait que des employés municipaux font le ménage sur la plage chaque matin et, surtout, qu’il est interdit de fumer sur la plage…

À noter la présence de 12 élèves du collège Bellevue et de membres de l’équipe pédagogique, ce samedi matin, qui ont répondu présent à cet appel éco-citoyen soutenu par la mairie de Cap-d’Ail et le Casino de Liberté.