Refus de carafe d’eau, pourboires forcés... À Cannes, les "prix délirants et pratiques abusives" de certains restaurants et plages privées mettent les clients en colère

La baisse de fréquentation du mois de juillet? Restaurateurs, hôteliers et plagistes l’expliquent par diverses raisons: inflation, météo capricieuse, canicule, effet des émeutes qui ont découragé les touristes étrangers...

Les clients, eux, ont une autre explication! "Des prix délirants et des pratiques vraiment limites", s’insurge Elisabeth, retraitée cannoise qui a renoncé à certains "petits plaisirs" cet été. Comme les restaurants. "Non seulement les prix ont beaucoup augmenté cet été, mais en plus dans de nombreux endroits il faut payer l’accompagnement! On vous sert un poisson ou une viande seule. C’est du jamais vu."

En mars dernier, le maire de Cannes David Lisnard avait d’ailleurs pointé les dérives tarifaires pratiquées par certains restaurateurs durant le Mipim. Et réclamé des mesures auprès du syndicat professionnel, afin d’y mettre fin.

Refus de carafe d’eau, accompagnements payants, pourboires forcés...

Audrey, habituée des vacances estivales sur la Côte d’Azur, a elle renoncé aux plages privées. "C’était notre petit plaisir... J’ai deux enfants, avec mon mari nous avions pour habitude de prendre deux transats et de les partager avec les petits. Cette année, les plages où nous sommes allés exigeaient que l’on prennent un transat par personne, même pour les enfants. Les prix ont augmenté, et en plus il n’y a plus de tarif à la demi-journée!"

Autre "comportement déplaisant" dénoncé par Cédric, qui partage son temps entre Paris et la Côte d’Azur: "J’étais dans un restaurant cannois avec mon épouse, nous avons pris une bouteille de vin, une bouteille d’eau pétillante, et des tapas. Lorsqu’on a demandé une carafe, on nous a répondu non! Il a fallu que l’on paye une bouteille d’eau. Autant vous dire que je n’y suis plus retourné."

Parmi les pratiques rapportées par les clients, on retrouve également le "pourboire forcé".

"Au moment de payer l’addition, le serveur demande si l’on veut laisser 10, 20 ou 30%. Je comptais laisser 10 euros, j’en ai finalement laissé 25 parce que j’ai été prise au dépourvu", regrette Danièle qui assure qu’on ne l’y reprendra plus. "La prochaine fois je refuserai, ils n’ont pas le droit de faire ça!"