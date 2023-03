À 73 ans, il parcourt 1.200 km à pied pour rallier la Belgique à la Côte d'Azur

Ses bâtons de marche, Jean-Marie Van Butsele les a rangés le temps d’une matinée. L’escalier à gravir de l’hôtel de ville de la cité des parfums, dites-vous: bagatelle!

L’ancien cadre de la gendarmerie et de la police fédérale Belge, chargé de l’identification et la recherche des victimes en cas d’attentat et de catastrophe, n’est plus à quelques marches près: il use ses souliers depuis une vingtaine d’années.

"J’organise une marche une fois par an." Caritative, précise le retraité, âgé de 73 ans.

Jean-Marie Van Bustele a été accueilli par le maire, Jérôme Viaud, Georges Brunetti, président de l’association FORUM, Claude Mascarelli, adjointe aux affaires sociales et familiales, et Jeannette Gisquet, conseillère municipale déléguée aux solidarités. A droite, Jean-Marie et son épouse. Photo So. G..

15.000 euros récoltés

La dernière? Un périple au départ de Louvain-la-Neuve, en Belgique, jusqu’à Monaco au profit de trois associations: la fondation Bâtisseurs d’étoiles, la SRPE (Société royale pour la protection de l’enfance) pour les enfants du pensionnat Henri-Jaspar, en Belgique, et l’association monégasque Jeune, j’écoute.

Depuis le 11 février, le marcheur au grand cœur, son surnom, a déjà parcouru plus de 1.150 kilomètres. "Sans ampoule, sans souffrance." Jean-Marie Van Butsele a marqué un temps d’arrêt à Grasse dont il ignorait tout des ruelles tout à fait "charmantes". Hélas, un manque de temps l’a empêché de sillonner la ville. "Je reviendrai!" Le membre du LIONS club en Belgique a seulement pris un moment pour rencontrer le maire Jérôme Viaud. "Je tenais à faire un passage à Grasse puisqu’il y a un lien très fort entre votre ville et la famille Grimaldi", a-t-il justifié.

L’élu, non avare de compliments, tenait également à le féliciter. "Votre démarche force le respect."

Pour son action caritative, inévitablement. Plus de 15.000 euros ont été récoltés depuis son départ, le mois dernier. Modeste, Jean-Marie Van Butsele chuchote: "500.000 euros en vingt ans pour toutes les actions confondues."

Jean-Marie et son épouse. Photo DR.

40 km par jour

Un kilomètre à pied, ça use, ça use... Le père de cinq enfants (et grand-père de dix-neuf petits-enfants!) en réalise quarante par jour. "Sur une carte en papier, je marque d’un trait au stylo fluo toutes les étapes." La 32e, la dernière, se déroulera ce soir dans la principauté.

Certaines l’auront marqué à jamais. "On a dû marcher pendant la tempête Larisa, c’était quelque chose..." Son épouse Nicole, présente pour cette rencontre officielle après l’avoir accompagné sur les routes ces derniers jours, tend son téléphone pour montrer un selfie: le couple, décoiffé, a immortalisé ce moment dans le pays grassois.

Le vent n’a, en tout cas, pas balayé leurs souvenirs, leurs rencontres. "J’ai préparé ce voyage six mois avant de partir. Comme j’avais frappé à toutes les portes, j’avais reçu plus de 80 % réponses positives." Dont celle du président de l’association FORUM, Georges Brunetti. "Tu le fais pour servir le monde en souffrance. Tu as un grand cœur..."

N’a-t-on pas le surnom que l’on mérite?