À 24 ans, Slava Guerchovitch va défendre les couleurs monégasques aux quarts de finale de piano des Masters de Monaco

Les Masters de Monaco, qui ont débuté ce mardi avec les quarts de finale de violon, se poursuivent aujourd’hui avec les quarts de finale de piano. La liste des membres du jury et des candidats, tenue secrète jusqu’à hier [lire Monaco-Matin du 13 juin] a été dévoilée.

Le jury comportera, autour du directeur du concours, Jean-Marie Fournier, de grands solistes internationaux: les violonistes Maxime Vengerov et Silvia Marcovici, et les pianistes Barry Douglas et Elisso Bolkvadze. Mais aussi des directeurs artistiques: Umberto Fanni, directeur de l’Opéra d’Oman ; René Croesi, ancien directeur du Philharmonique de Monte-Carlo, et Didier de Cottignies, actuel directeur du Philharmonique de Monte-Carlo.

Parmi les huit candidats de piano, qui s’affronteront à partir de ce mercredi à l’Opéra, figure un Monégasque, Slava Guerchovitch, né en Principauté en 1999. À 24 ans, il sera le benjamin de la compétition.

Né de parents russes émigrés qui sont musiciens au Philharmonique de Monte-Carlo, Slava a étudié à l’Académie de musique Prince Rainier-III. Ayant été ensuite lauréat du conservatoire de Paris, il a remporté quelques concours internationaux et s’est lancé dans une carrière de concertiste dans laquelle tout le monde apprécie la profondeur et la richesse de sa personnalité.

Aujourd’hui, il sera confronté à un pianiste allemand de 41 ans, un Biélorusse de 35 ans, un Arménien de 29 ans, un Chinois de 27 ans, deux Russes de 26 et 28 ans. Il défendra ses arguments à travers trois œuvres permettant de mettre en évidence les différents aspects de sa personnalité: les Novelettes de Poulenc, une "Étude" de Rachmaninov, et Après une lecture de Dante de Liszt. Le tirage au sort l’a désigné en première position. Il concourra donc à 10 heures ce mercredi matin.

Inutile de dire que toute la communauté musicale monégasque est derrière lui!



Opéra, 10 heures. Entrée libre. Tél. 92.00.13.70.