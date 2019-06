C’est une discipline où de jeunes talents issus de la Principauté peuvent s’exprimer à travers la légèreté et la beauté de la danse… Récemment et du haut de ses 10 ans, la talentueuse Pauline Vincent impressionne. Le 29 mai dernier, « Monaco Rock et Danses » et sa danseuse ont donc participé à la finale du concours national de la CND (Confédération nationale de danse) qui se tenait à Valenciennes (Hauts-de-France) durant le week-end du 1er juin. Pour se hisser dans ce prestigieux concours, Pauline a été sélectionnée le 20 avril dernier lors du concours de la CND Région Paca est où elle a obtenu le 1er prix régional en contemporain. À Valenciennes, Pauline a brillamment obtenu le 3e prix du concours, toujours en style contemporain mais au sein de la catégorie « Préparatoire ». Grâce au soutien de son professeur Marion Pontal ainsi que de la présidente Mirella Piano, Pauline peut ainsi s’épanouir dans le sport qu’elle aime et, ainsi, se fixer des objectifs élevés.