88 engagés pour la 88e édition

Cette savoureuse coïncidence est-elle le fruit du hasard ? Ou s’agit-il d’un clin d’œil des organisateurs ? Dévoilée hier peu après le carillon de midi, la liste des équipages attendus au départ du 88e Rallye Monte-Carlo, le jeudi 23 janvier prochain en Principauté, comprend... 88 lignes.

Première surprise : c’est plus que prévu puisque l’Automobile Club de Monaco devait initialement limiter la participation à 80 concurrents. Encore une fois, la prestigieuse manche d’ouverture du WRC fait donc le plein à ras bord ! Si les noms révélés le mois dernier (voir nos éditions du 24 décembre 2019) pointent tous bel et bien sur la feuille, on remarque que le nouveau champion du monde, Ott Tänak, passé chez Hyundai, reste fidèle au numéro 8. Comme en F1, où Lewis Hamilton conserve religieusement son 44, le 1 fera défaut... De son côté, Sébastien Ogier (n°17), le roi détrôné, désormais leader de l’armada Toyota, tentera de décrocher un huitième succès sur le Rocher. Même objectif pour Sébastien Loeb (Hyundai) : comptant lui aussi sept glorieuses, l’illustre intermittent du spectacle espère reprendre le record en solitaire. Côté Ford-M Sport, les trois Fiesta WRC seront confiées à Teemu Suninen, Gus Greensmith et Esapekka Lappi, contraint à changer d’air suite au soudain retrait de Citroën.

Enfin, à l’étage inférieur, la catégorie R5 offrira une féroce bagarre quatre jours durant. Nul doute qu’Eric Camilli et Nicolas Ciamin, les Niçois cravachant chacun une C3, joueront leur carte à fond contre Mads Ostberg (C3), Yoann Bonato (C3), Yohan Rossel (C3), Adrien Fourmaux (Fiesta) et Nikolay Gryazin (Hyundai i20) entre autres...

G. L.