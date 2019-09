C’est un événement rare qui s’est déroulé samedi à la mairie de Monaco : la célébration des noces de platine de Dante et Simone Pastor. De mémoire de maire, c’est la troisième fois qu’on célèbre un tel anniversaire à Monaco depuis le début du siècle. Entourés de leurs deux enfants, quatre petits-enfants et deux arrière-petits-enfants, Dante, 97 étés, et Simone, 90 printemps, ont été reçus par Georges Marsan qui leur a remis la médaille de la Ville après avoir exprimé son admiration face à une telle longévité de couple, 70 ans après la cérémonie qui les a unis à Monaco en 1949. Une vie entière de complicité passée côte à côte, entre la rue des Géraniums, le Casino où Dante fut barman, dans les ruelles du Rocher - le couple y a longtemps tenu des boutiques de souvenir - et aujourd’hui, la résidence A Qietudine.

Les deux amoureux se sont rencontrés lors d’un bal à Beausoleil. Dante, qui préférait les mots croisés, accompagnait un ami dont l’amie avait une amie qui adorait danser : Simone. La suite se retrouve dans les pages de l’état civil monégasque ainsi que dans les albums photos de la famille et des amis, nombreux, qui ont accompagné le couple tout au long de sa vie et des épreuves qu’ils ont toujours su surmonter main dans la main.

La fête s’est prolongée à L’Aurore, où le couple a ses habitudes, avec presque toute la famille réunie autour d’eux pour une fête pleine de tendresse et d’émotions.