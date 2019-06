7 millions de dollars pour le fond des océans

Les océans demeurent le plus grand mystère sur Terre. Qu’est-ce qu’il y a là-dessous ? Qu’est ce qui nous attend ? Quelles nouvelles formes de vie fascinantes allons-nous découvrir ? » Les mots prononcés par la voix off de la vidéo de présentation laissent rêveur. Car oui, les profondeurs marines sont aujourd’hui bien peu connues, puisqu’on en a exploré que 5 %. Les surfaces de la Lune ou de Mars, dont on dispose aujourd’hui de cartes précises, renferment moins de mystères.

Motiver pour se dépasser

Alors, après avoir décerné des prix pour la conquête de l’espace, la fondation Xprize a lancé, sur ce sujet, un concours d’encouragement (incentive contest, en anglais). Partant du principe que les idées peuvent être partout, chez tout le monde, et qu’il suffit parfois de motiver un peu les génies pour faire émerger le fruit de leurs neurones, Xprize proposait 7 millions de dollars de prix en plusieurs catégories.

L’idée n’est pas vraiment nouvelle, c’est par exemple ce genre de concours qui permit à Charles Lindbergh de traverser l’Atlantique. Cette fois, le pétrolier Shell est associé au prix, et l’objectif annoncé sur le site est clair : « Le Shell Ocean Discovery Xprize accélérera l’innovation pour l’exploration rapide et sans équipage des grands fonds marins inexplorés ; catalysera les marchés de l’exploration et de la découverte des grands fonds marins, le développement durable et la protection des ressources ; éclairera la partie la plus mystérieuse de la planète et enflammera l’imagination publique ».

Shell ne donnera aucune interview, mais a admis à demi-mot un intérêt commercial dans la recherche de « sources d’énergie toujours plus durables ».

Au terme d’une longue cérémonie, à laquelle participait Don Walsh, détenteur jusqu’au début de ce mois du record de plongée en profondeur à -10 916 m, établi en 1960, les gagnants ont été annoncés.

Le grand vainqueur de la soirée est une équipe très particulière, baptisée Gebco-NF Alumni. Riche de toute sa diversité, des 14 nationalités des 90 membres de son équipe, Gebco a développé un système composé d’un bateau automatique embarquant des technologies permettant de cartographier tous les fonds marins d’ici 2030. Ils remportent un prix de 4 millions de dollars, qu’ils utiliseront comme bon leur semblera, comme les autres vainqueurs : l’équipe japonaise Kuroshio, l’équipe américaine Tampa Deep See Xplorer, et l’équipe Ocean Quest (lire ci-contre).

« Tout le monde ne gagnera pas. Le vrai gagnant ce soir, ce sera l’océan » a déclaré Serge Telle, Ministre d’État.

Parmi les finalistes du concours, figurait l’équipe Ocean Quest. Ils concourraient dans une épreuve particulière qui consistait à trouver des moyens de remonter des pistes chimiques ou biologiques dans les fonds marins. Une technologie qui pourrait permettre de retrouver de nombreuses épaves.

Malheureusement, aucune équipe n’est parvenue à remplir tous les critères. Mais le jury a été véritablement impressionné par le travail de deux équipes. Il a donc divisé le prix en deux. Et l’équipe Ocean Quest, composée de lycéens et de très jeunes étudiants californiens a remporté 800 000 dollars. « Investissez dans la jeunesse. Car pour eux rien n’est impossible », a déclaré Danny Kim, capitaine de l’équipe.