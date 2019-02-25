7 bonnes raisons de se Albator, X-Men, Game of Thrones, Lanfeust de Troy… rendre au salon MAGIC Un concours international de cosplay

On l’a dit, le casting est tout bonnement exceptionnel. Pour les néophytes, certains noms à consonnance asiatique ou américaine ne vous diront peut-être rien mais les puristes, eux, savent que l’on parle là de sommités dans leur milieu. En plus de boire leurs paroles lors des conférences et tables rondes, tout un chacun poura glaner un coup de griffe de leur star préférée et peut-être même échanger quelques amabilités.
En premier lieu, Leiji Matsumoto, créateur de
Capitaine Albator et Galaxy Express, donnera une conférence et s’adonnera à un live drawing session, comprendre une séance de dessin en direct. L’idéal pour prouver que malgré un âge avancé…
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