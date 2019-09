6e Forum de la petite enfance demain au Devens

La 6e édition du Forum de la petite enfance c’est demain au complexe sportif du Devens de 9 h 30 à 17 h. Toute la journée, les professionnels de la petite enfance informeront les jeunes parents qui pourront rencontrer autour du pôle petite enfance du Centre communal d’actions sociales (CCAS) et de la CAF, les assistantes maternelles du territoire de Beausoleil, des représentants du Réseau intercommunal des assistants maternels (RIAM).

De l’information et des jeux

Cette année le CCAS de Beausoleil a choisi d’organiser ce forum autour de la thématique du cirque grâce à la participation d’« Esprit Cirque » qui propose d’initier petits et grands, enfants et parents à la jonglerie, aux équilibres, et aux acrobaties... À noter : deux spectacles sont prévus durant la journée à 11 h 30 et à 15 h.

De 9 h 30 à 17 h, les enfants et leurs parents pourront également participer aux différents ateliers proposés : jeux rigol’eau animés par le pôle jeunesse, atelier motricité animé par le service des sports, atelier jeux traditionnels animé par l’équipe de la ludothèque, atelier maquillage et peinture animé par le pôle petite enfance, atelier créatif animé par le RIAM, atelier musical animé par l’école de musique communale, et enfin atelier lecture animé par le service enfance et vie scolaire.

Afin de poursuivre l’esprit de solidarité et le lien social impulsés par le CCAS au sein de la commune, cette année la traditionnelle Baby brocante est remplacée par une Solid’Aréa. Le principe est simple : les visiteurs peuvent profiter gratuitement de tous les dons récoltés par le CCAS (matériels de puériculture, jouets, jeux, livres et vêtements pour enfants) en échange de quelques heures de bénévolat au sein du jardin solidaire, de l’épicerie sociale, du pôle sénior ou du pôle jeunesse.

Sur place, l’on peut se restaurer avec le Food truck Croque’n’roule ou amener son pique-nique.

Une navette est mise à disposition - Un passage par heure est prévu au départ de la place Commandant-Raynal (en face de l’église Saint-Joseph) à partir de 9 h 30 jusqu’à 15 h 30.