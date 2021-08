6 rooftops méconnus à Monaco

De la place du Casino à la frontière du pays avec la ville voisine de Roquebrune-Cap-Martin, on a sélectionné pour vous six adresses où boire l’apéro ou dîner entre amis, en famille ou en amoureux tout en admirant les derniers rayons du soleil.

Envie de prendre de la hauteur? À Monaco, plusieurs hôtels proposent des restaurants en rooftop pour profiter d’une vue imprenable sur la Principauté et son littoral.

Sur cette partie du rooftop du Fairmont, le restaurant propose les petits-déjeuners, les déjeuners et les dîners. Un système de buffet à volonté est également mis en place les midis pour les entrées et les desserts.

Le premier, l’Horizon Rooftop est une terrasse à ciel ouvert, qui offre un panorama à 360 degrés magnifique sur la Méditerranée et la Principauté.

Des journées à thème avec de la musique, de la danse et des décorations ou des pool parties chaque mercredi.

Pour créer cette ambiance et profiter de ce rooftop comme il se doit, le Nikki Beach organise de nombreux événements.

Toujours au 7e étage, de l’autre côté de l’incroyable rooftop du Fairmont, on trouve un restaurant plus festif: le Nikki Beach. Au bord de la piscine, la musique bat son plein tout au long de la journée.

Profiter de la vue sur la mer jusqu’au milieu de la nuit? C’est possible dans le bar du Méridien, le Longitude 7° 26’. Depuis la réouverture, plus d’happy hour, mais les cocktails y sont variés.

De nombreux cocktails sont aussi proposés, ainsi qu’un bar à chicha, pour se détendre dans cet endroit magnifique et peu connu.

Le Crystal Bar devient le Crystal Lounge. Pendant l’été, le restaurant de l’Hermitage se transforme en bar lounge en plein air et avec une belle vue mer.

Des cocktails et des assiettes de dégustation sont également proposés à partir de 18 heures dans la partie lounge bar du restaurant.

Dans l’hôtel du Métropole, le restaurant l’Odyssey est comme isolé de tout. La nuit, à ciel ouvert, le restaurant et sa piscine s’illuminent pour mettre en valeur la fresque Le Voyage d’Ulysse, réalisée par le créateur de mode Karl Lagerfeld.

Au 8e étage de l’Hôtel de Paris, le Grill propose une carte de viandes et poissons grillés en mode cuisine méditerranéenne.

Le repas se fait sur une terrasse à ciel ouvert avec une pleine vue sur la mer et sur le Casino de Monte-Carlo. De quoi associer le plat et la vue pour une ambiance plus que paradisiaque.

Comment y aller? Rendez-vous au 8e étage de l’Hôtel de Paris, place du Casino. Tel: +377.98.06.88.88. Site: www.montecarlosbm.com. Ouvert tous les jours de 12h15 à 15h et de 19h à 23h.