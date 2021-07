Quelle est cette navette qui circule sur l’avenue Princesse-Grace ?

Depuis le 3 juillet et durant toute la période estivale, un mini-bus dessert le complexe balnéaire du Larvotto. La navette 100 % électrique, mise en place par le gouvernement princier et la Compagnie des Autobus de Monaco, relie le rond-point du Portier à celui du Monte-Carlo Bay, en passant par l’avenue Princesse-Grace.



Une boucle, suivant le tracé des lignes 5 et 6, qui est effectuée toutes les 15 minutes.

"Cette navette permet de faciliter l’accès à la plage depuis les parkings publics situés à proximité : le Portier, le Grimaldi Forum et Testimonio, argumente le gouvernement princier. Elle est d’une capacité de 22 places et est exploitée par la CAM tous les jours de 10 h à 19 h. Elle est facilement reconnaissable grâce à sa livrée spécifique, dédiée à la plage du Larvotto. Signalétique et panneaux, dans les parkings et aux arrêts de bus, renseignent et guident les usagers qui souhaitent bénéficier de ce service."