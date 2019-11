6 pistes pour sécuriser la circulation des vélos dans les rues de Monaco

3. L’âge

MonaBike est un service aujourd’hui interdit aux moins de 16 ans. L’une des questions posées sur la table de la concertation est de savoir s’il faut abaisser l’âge d’utilisation de MonaBike.

4. Le casque

Aucune question n’est éludée de la concertation, pas même celle de l’éventuel port obligatoire du casque de protection sur les vélos à assistance électrique.

5. La vitesse

"Ce n’est pas le vélo en libre-service qui suscite certains comportements incivils mais la propulsion électrique", estime Patrice Cellario. La question de la limitation de la vitesse des vélos rouges est également en discussion.

6. Les pistes cyclables

Le prince Albert II, dans l’entretien accordé à Monaco-Matin, ouvre la voie: "Je souhaite que des lieux de pistes cyclables soient identifiés. On réfléchit à augmenter le nombre et la longueur des pistes cyclables."

Aujourd’hui, il existe 1,4 km de voies réservées aux vélos sur l’avenue Princesse-Grace – 1,1 km côté montagne et 300 m côté mer. Comment faire plus? "Il faudrait grignoter de l’espace ailleurs, sur les voies des bus ou celles des voitures, répond Marie-Pierre Gramaglia, conseiller-ministre de l’Équipement. On pense notamment au Larvotto. Mais ce ne sera pas possible partout."

"Prenez l’avenue Grimaldi, enchaîne Patrice Cellario. On ne peut pas intégrer une piste cyclable en plus du couloir de bus, de la voie de circulation et des places de stationnement. L’espace est trop réduit." Seule solution, supprimer le stationnement de surface. "Ça fait partie des réflexions", répondent en chœur les deux conseillers-ministres.

Effectivement, le gouvernement n’écarte aucune piste. Même les plus impopulaires.

Vélos rouges et dégradations

À Nice, lorsque la Ville a lancé le système des Vélos bleus en libre-service, la question des dégradations s’est posée assez vite. Qu’en est-il à Monaco avec leurs petits frères rouges et à assistance électrique? "Les dégradations sont très limitées", répond la Compagnie des autobus de Monaco (CAM).

Dans le détail, la CAM constate une usure prématurée des pneus arrière, "certaines personnes s’amusant à bloquer les roues" en freinant fermement.

Le seul vrai vandalisme relève de l’arrachage des autocollants indiquant que l’usage des vélos MonaBike est interdit aux moins de 16 ans, ainsi que les étiquettes d’information près des poignées. Un signe, probablement, que les moins de 16 ans aimeraient bien pouvoir utiliser ces vélos. La question fait partie de la concertation.

"Les éventuelles autres dégradations sont très limitées et ponctuelles", assure la CAM. Le plus important est qu’aucun vélo ne manque à l’appel depuis le lancement le 13 juillet.

Le succès de MonaBike en chiffres

Le dispositif

MonaBike, ce sont 32 stations, 450 attaches, 290 vélos et 2.000 abonnés

La fréquentation

Depuis le lancement de MonaBike, plus de 170.000 trajets ont été effectués, contre 82 350 sur l’année 2018. En août et septembre 2019, la fréquentation a été multipliée par 6.

MonaBike compte aujourd’hui 2 100 abonnés, contre un millier auparavant.

Les projections

Avec les 32 stations actuelles, plus les trois installées sur le site pilote de Beausoleil, la fréquentation pourrait atteindre 500 000 trajets par an, contre 200 000 espérés initialement.

Les projets

À l’été 2020, une deuxième phase de développement devrait être opérée, avec l’ouverture de 12 nouvelles stations à Monaco et 9 dans les communes limitrophes. MonaBike, demain, ce serait alors 900 attaches, 500 vélos et 1 million de trajets par an.