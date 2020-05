5.685 "Bettimask" confectionnés pour les enfants de la Principauté

En maille technique, ceux-ci répondent au doux nom de "Bettimask" et se déclinent en diverses tailles. Neuf au total, dont trois adaptées aux enfants et adolescents. L’État monégasque – qui a d’ailleurs autorisé les commerces à vendre la production locale de masques – a opéré une large commande à destination de ses petits résidents.

"5.685 masques ont été commandés pour les enfants de 5 à 18 ans. Morphologiquement parlant, ils s’adaptent à chacun des enfants, précise Philippe Prudhomme, administrateur délégué et directeur général de Bettina. Les masques sont toujours en cours de production et devraient être livrés sous peu."

PAS DE MOTIFS ENFANTINS SUR LES MASQUES

Pas de motifs enfantins – comme sur les créations de Totor – sur ce produit certifié par les autorités et qui nécessite pas moins d’une vingtaine d’étapes pour sa réalisation. Non, le masque blanc se veut sobre et ergonomique. "Il n’y a pas de possibilité, en tricotage, de mettre des éléments en particulier sur le masque. Les enfants peuvent dessiner dessus, tant que l’on respecte les zones de filtration et de perméabilité", poursuit Philippe Prudhomme.

Le temps du port du masque est limité à quatre heures mais il peut être lavé à 60 degrés en machine et réutilisable une bonne cinquantaine de fois, selon le directeur général. La société, qui a doté les employés du Palais princier de masques, reçoit aujourd’hui la visite du prince Albert II.



Pour voir de ses propres yeux le savoir-faire local et, sans doute, remercier ces femmes et hommes de l’ombre qui ont pallié le manque criant de masques, devenu denrée rare à un certain moment de la crise.