5 bateaux remarquables à admirer ce samedi au Monaco Yacht Show

Réservés à une clientèle d’élite, les yachts en font rêver beaucoup. Après deux années d’arrêt brutal en raison de la crise sanitaire, le secteur connaît un boom extraordinaire. Dans ce contexte de reprise, plus d’une centaine d’unités d’exceptions sont réunies dans le Port Hercule jusqu’à demain à l’occasion du Monaco Yacht Show. Et si le prix d’entrée du salon est largement dissuasif pour le commun des mortels (500 euros), il reste possible d’apercevoir – de loin – ces mastodontes amarrés aux quais de l’enceinte portuaire monégasque. Car d’année en année, les yachts proposés sur ce luxueux marché de la grande plaisance s’avèrent être de plus en plus grands. Pour preuve: le salon accueille cette année, en exclusivité mondiale, un superyacht de 115mètres! Lors de l’édition précédente, le plus gros bateau présenté mesurait déjà 108mètres… LE PLUS GRAND

Avec ses 115,10mètres de long, le yacht Ahpo est le plus grand yacht exposé dans l’enceinte portuaire monégasque. Il peut accueillir jusqu’à 16 personnes et 37 membres d’équipage. Sorti du chantier naval allemand Lürssen en 2021, ce méga yacht a été construit pour un client fidèle, l’homme d’affaires Michael Lee-Chin, qui possédait auparavant un Lürssen de 86 mètres, peut-on lire sur le site de l’entreprise de construction navale. "Il avait besoin d’une conception et d’une ingénierie de premier ordre ainsi que d’un confort en mer pour sa famille." Pour se distraire, celle-ci peut profiter d’équipements luxueux, d’une salle de sport, d’un espace bien-être ainsi qu’une piscine, entre autres. Le prix de ce mastodonte? 300 millions d’euros, selon plusieurs sites spécialisés. Vous pouvez l’apercevoir amarré au quai Rainier-III. LE PLUS CHER

Le yacht Victorious. Monaco Yacht Show.

Certains yachts présents peuvent être loués ou achetés. Et les sommes ont de quoi faire tourner la tête. Parmi les plus onéreux, le yacht d’exploration de 85mètres Victorious. Ce superyacht – le plus grand jamais construit en Turquie, précise le site du Monaco Yacht Show – a une coque en acier qui peut résister aux conditions les plus difficiles de l’océan tout en offrant une autonomie de 13.000 mille nautique. Ce bateau, qui a touché l’eau en 2021, peut embarquer 16 invités et 26 membres d’équipage. Le prix? À partir de 500.000 euros la semaine. Il est amarré au quai Rainier-1er. LE PLUS ANCIEN

Ce yacht de 40mètres a été construit en 1975 et exploité pour la location avant d’être largement réaménagé et reconstruit au Royaume-Uni, puis relancé en 2016. Trafalgar (ex-Moonmaiden II) est un véritable yacht classique qui est même apparu sur les écrans des salles obscures dans le James Bond Tuer n’est pas jouer (The Living Daylights, en anglais). Il peut accueillir 10 invités et 9 membres d’équipage. Pour admirer cette star d’autrefois, il vous faut chercher du côté de l’appontement Jules-Soccal (ancien T central du Port Hercule). Le plus éblouissant

Le yacht Stefania Monaco Yacht Show.

Avec sa coque dorée au design sportif, le Stefania ne passe pas inaperçu. Le design de ce superyacht de 41mètres, sorti du chantier naval Dynamiq cette année, est signé par le studio monégasque Dobroserdov Design. Le navire, qui peut accueillir 11 invités et 6 membres d’équipage, dispose notamment d’un jacuzzi, d’un bar et de deux écrans de télévision de 75 pouces. Un autre bassin se trouve à l’arrière, sur le pont principal, d’une capacité de 4.500 litres. Ce bijou des mers peut atteindre une vitesse de pointe de 20 nœuds mais a une autonomie transatlantique de 3.500 milles marins à 10 nœuds. Il peut être loué à la semaine pour la (modique) somme de 150.000 à 200.000 euros… Si, comme le commun des mortels, vous ne pouvez pas vous offrir cette petite folie, vous pouvez au moins l’admirer sur le quai Rainier-1er. Le plus durable

Le Sunreef 80 Eco Monaco yacht Show.