5 astuces utiles et ludiques pour encore profiter de son sapin autrement

Ce n'est plus le même que lorsque vous vous êtes connus. Les jours ont défilé et vous l'avez vu changer de visage. Ah ça oui, il n'a plus la superbe de votre rencontre. La magie ne fonctionne plus entre vous. C'est la fin de cette idylle. Mais à chaque fois le dilemme se repose : que faire de ce satané sapin qu'on aime plus mais qu'on aimait bien ? Voici quelques solutions pour le recycler. Attention on parle ici d'arbres non traités. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi.

1. Pour s'offrir un bain relaxant et naturel

Alors, oui. Au premier abord ça peut sembler quelque peu étrange de vouloir mijoter dans sa baignoire avec un élément qui a traîné dans le salon plusieurs jours...