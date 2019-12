48 heures pour donner pour la recherche !

« Je souhaite du fond du cœur que les docteurs trouvent une solution pour que vous guérissiez ». « Vous avez beaucoup de courage ». « Je pense à vous ». Sur une table de l’Auditorium Rainier-III, la pile de cubes grandit petit à petit au gré des allées et venues. Sur l’une des faces, les écoliers de la Principauté ont griffonné des messages poignants de soutien aux enfants atteints de maladies rares. L’objectif ? Faire grimper la pyramide pour coller au slogan de ce Téléthon Monaco 2019, 33e du nom : « Toujours plus haut ».

Hier soir, dans la foulée de sa visite au village de Noël, le prince Albert II s’est rendu à l’Auditorium - le Téléthon y a été délocalisé en raison des intempéries des années précédentes - pour inaugurer une édition, on l’espère, fructueuse. Y allant, lui aussi, de son message : « Vive le Téléthon de Monaco ! ».

Autre objectif de taille, bien sûr, faire grimper la cagnotte durant ces 48 heures de mobilisation pour soutenir la recherche scientifique. Somme qui sera entièrement reversée à l’Association française contre les myopathies (AFM téléthon). Si l’an passé, les caprices de Dame Nature avaient eu raison de la générosité populaire (61 996 euros récoltés en 2018 contre 70 467 en 2017), les organisateurs espèrent rectifier le tir dans cette nouvelle configuration. Dans l’enceinte située sous le tunnel Louis-II, on retrouvera divers ateliers, des cours de yoga et zumba. Mais aussi des animations musicales le samedi à partir de 16 h 30. Du rock, du folk, du jazz entre autres. De nombreuses associations locales vendront au profit des malades. À l’instar de l’Association des parents d’élèves de Monaco qui a déchargé huit palettes de jouets et vêtements, lesquels seront vendus pour la modique somme de 1 à 5 euros.

À noter, enfin, que ce soir, à 20 h 30 au Théâtre des Variétés, le chœur des Trois corniches, composé de 35 choristes, et dirigé par Jean-Claude Scatena, se produira au profit du Téléthon Monaco. Il sera également possible de mettre la main à la poche aux points dons situés à Carrefour Fontvieille et au village de Noël. Et en composant le 36.37 !