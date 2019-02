3e Salon de l’auto : pour les mordus et les familles

Plus de mètres carrés, plus d’exposants, plus de véhicules et une organisation moins brouillonne, plus aboutie. Voilà à quoi devrait ressembler le prochain Salon international de l’automobile de Monaco (Siam), troisième du nom, qui se tient du 28 février au 3 mars, sur le port Hercule.

Après les tâtonnements des deux premières éditions, notamment la première où le salon s’étendait sur trois sites, Nicolas Hesse semble tenir l’identité de son salon de l’auto, monté avec l’aide et les conseils indispensables de son papa, Thierry Hesse. Pas anodin quand on se souvient que celui-ci a dirigé pendant vingt-cinq ans le Mondial de l’Auto, à Paris…

À l’origine, le Siam était dédié aux nouvelles technologies, aux voitures de prestige et...