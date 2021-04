32.500 allumettes et quatre ans de travail: il reproduit le palais princier à Monaco, Albert-II le "visite"

"Faire ce projet pour aller au bout"

Passionné de dessin étant petit, Gérard Guttin n’a qu’une très modeste expérience en modélisme. Même si sa reproduction du Palais princier laisse à penser le contraire.

"J’avais besoin de m’occuper l’esprit, précise-t-il. D’autant plus avec le confinement imposé, qui ne nous a pas permis de partir en voyage. À raison de sept heures par jour, pendant 90 jours, j’ai entrepris de construire une maquette entière du Palais, pour lequel je n’avais commencé que la façade."





Conserver le côté ancien

Le dôme de la chapelle palatine, les vingt-quatre arches, la galerie Hercule, les 164 fenêtres… "mais aussi le côté nature. J’ai utilisé des allumettes pour garder un effet ancien et ne pas avoir un côté très lisse, tout blanc."

Pour que la retranscription architecturale soit la plus fidèle possible, Gérard Guttin a puisé dans des clichés historiques et des photos aériennes circulant sur YouTube.

Cette maquette d’un mètre sur un mètre trône sur la table du salon et, il faut le dire, se révèle encombrante.

"Je n’ai pas d’atelier. Et je ne vais pas la garder pour moi. J’aimerais la donner à une œuvre caritative, qu’elle reste ici, à Monaco, qu’elle soit bien traitée", confie-t-il.

Ensuite, maintenant que l’apprenti modéliste a pris le coup de main, il compte bien réitérer l’expérience.

Peut-être en relevant le défi que le prince lui a lancé: le musée océanographique. "Un brin compliqué tout de même sans dénaturer."