27e Broc Troc au Palais de l'Europe les 12 et 13 janvier

Le Rotary club de Menton sera de nouveau sur le pont pour sa manifestation phare. Plus de 120 exposants, professionnels et particuliers, sont attendus, pour le plus grand plaisir des chineurs

C'est un peu plus tôt que les années précédentes, mais cela n'empêchera pas le 27e Broc Troc du Rotary de Menton de proposer un nouveau cru 2019 de grande qualité pour tous les amateurs de brocante et d'antiquités. Réparti sur les deux étages du Palais de l'Europe, ce vide-greniers géant, orchestré de main de maître par l'équipe du club service mentonnais, attend plus de 120 exposants, les 12 et 13 janvier prochains. « Cette année, nous accueillons près de 90 exposants particuliers et une bonne trentaine de professionnels », précise Jean-Michel Huertas, président de la commission chargée de l'organisation de cette manifestation. « Ils viennent du pays mentonnais, de Monaco, de tout le département...

