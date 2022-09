26 "guerriers" assurent quotidiennement la propreté de Mandelieu dès 5h du matin, nous les avons suivis

Car, et ce sera une belle surprise pour ce début de journée: il y a de vrais passionnés, qui travaillent six jours sur sept, de 5h à 11h30!

Tandis que le maire parle, Marc Perez - tout le monde l’appelle Marco - regarde l’équipe, concentré. Pour lui, l’important c’est que ses gars aient le sourire en arrivant au travail et en en repartant aussi. "Je veux qu’ils aient conscience de l’importance de leur mission. De l’importance de leur présence aussi. Il y va de l’équilibre écologique de notre commune!" "Marco c’est quelqu’un", nous dira-t-on pendant cette tournée matinale. Un homme discret, proche de ses gars qui reconnaît leurs valeurs et leurs particularités.

"Vous savez que vous entrez dans la saison la plus pénible. Et qu’aujourd’hui, tous les facteurs sont réunis pour un risque inondations. Votre action chaque matin, tandis que tout le monde est sous la couette est de bien nettoyer la commune afin que tout se passe au mieux en cas de fortes pluies."

Le jour commence à se lever lorsque nous arrivons à l’école Cottage. Mika et Jean-Marc sont sur place. Un vrai ballet que ces messieurs nous offrent là. En 15 minutes, les deux cours de l’établissement sont débarrassées des feuilles et papiers. Un instant... presque "chorégraphique": les gestes des deux hommes s’accordent sans qu’ils ne se parlent. "C’est l’expérience" dit Jean-Marc, "Oui, à force on a l’habitude" complète Mika. Pas d’accord messieurs: à vous voir aller et venir avec autant de dextérité, c’est de l’art...

La Napoule: Pancho au souffleur (beaucoup de surnoms dans cette équipe) et Giovanni au volant de la balayeuse de ville. Mandelieu compte trois balayeuses comme celle-ci et une grande pour les axes plus larges. A cela s’ajoutent les souffleurs et la flotte de petits camions. Sur la photo, Marco à côté du maire et Pancho à sa gauche.