Lors d’un cocktail au Café de Paris, l’International Police Association section Principauté de Monaco a remis un chèque de 2 500 euros à l’association monégasque OASIS FOR PEACE, représentée par M. et Mme Dalmasso. OFP défend les droits de l’Homme, en particulier des mineurs et des jeunes, en proposant des alternatives concrètes aux situations de détresse ou d’exploitation et en développant une culture de la paix et une croissance durable. L’I.P.A. Monaco, qui fête ses 25 ans cette année, a également reversé 2 500 euros de dons aux orphelins de la Sûreté Publique de Monaco.

Lors de cette soirée, Pierre Angibaud, président national de l’I.P.A. Monaco, a remis des diplômes d’Honneur à MM. Jean-Georges Gramaglia et Gabriel Cavallari pour leur soutien depuis de nombreuses années.

Le prix artistique 2019 de l’IPA Monaco a été remis Edyta Sroczynska, artiste peintre de nationalité polonaise, résidente en Principauté.