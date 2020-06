21.500 euros pour la recherche récoltés aux 24 Heures du Mans virtuelles

L’engagement a payé ! À l’occasion de la course virtuelle des 24 Heures du Mans, les 13 et 14 juin dernier, la Fondation Princesse Charlène avait lancé un appel aux dons pour soutenir la recherche médicale dans la lutte contre le Covid-19 et favoriser la vaccination pour tous.

L’appel a permis de récolter 21.500 euros qui iront soutenir l’action de l’Alliance Gavi, une organisation internationale qui assure un accès universel à la vaccination sans discrimination. La princesse Charlène tenait particulièrement à cet engagement via cette épreuve sportive pour laquelle une équipe composée des pilotes Francesco Castellacci, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella et Tony Mella avait été constituée pour porter les couleurs de sa fondation. L’équipage StrongTogether et sa voiture numéro 54 s’est d’ailleurs classé 8e de sa catégorie au finish de cette course virtuelle. "Compétition et générosité" "Ces 24 Heures du Mans virtuelles ont prouvé la combinaison réussie entre compétition, passion et générosité. Avec ma fondation, ainsi qu’avec la voiture StrongTogether, nous nous sommes engagés à soutenir la recherche médicale dans sa lutte contre le Covid-19. Nous avons aussi pu compter sur votre mobilisation, votre générosité, vos spectateurs, partenaires, organisateurs", assure l’épouse du souverain dans un communiqué diffusé ce samedi. Le prince Albert II, la princesse Charlène et leurs enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella s’étaient d’ailleurs rendus dans les locaux de l’Automobile Club de Monaco le 13 juin dernier pour assister au départ de cette course et encourager la team de la Fondation Princesse Charlène, qui a tenu le volant face à l’écran pendant 24 heures.