2020 : des réflexions et des actions

Lors de ses vœux à la presse jeudi, le président du Conseil National a fait le bilan de l’année écoulée [lire notre édition d’hier, page 2]. Mais il s’est également projeté dans le proche avenir du pays. Plus que des vœux, Stéphane Valeri a expliqué ce qui ponctuera l’année 2020. Parmi les dossiers d’importance sur lesquels le Conseil national compte plancher : la modernisation du statut de la Fonction publique, le travail de nuit, l’aboutissement d’une réflexion sur la comptabilité publique - « qu’il s’agisse d’une meilleure visibilité du budget ou de la gestion du Fonds de Réserve Constitutionnel, qui ne doit être ni un budget bis, ni une facilité de caisse pour l’État. »

Les prochains mois verront également la livraison du Monaco Boost, centre d’affaires domanial à Fontvieille à loyers préférentiels pour les entrepreneurs de nationalité monégasque, et pour les start-up de MonacoTech.

Et pour les entreprises en nom personnel, le Conseil national poursuivra son idée : « Nous favoriserons aussi l’entreprenariat des nationaux, en amendant le projet de loi du gouvernement, pour aboutir, comme dans le secteur libre, à supprimer toute surtaxe de loyer pour domicilier une activité dans les domaines. »

Là-dessus, le gouvernement s’est largement exprimé le mois dernier en séance publique du budget primitif. Lui est prêt à assouplir les tarifs envisagés mais n’entend pas offrir la possibilité d’une activité rémunérée dans un logement domanial sans jamais de contrepartie.

Au printemps : la nationalité par mariage

2020 devrait aussi être l’année d’un débat autour de la transmission de la nationalité monégasque. « Le Conseil national a là encore pris ses responsabilités par le vote d’une proposition de loi équilibrée et modérée, portant à 20 ans la durée nécessaire pour la transmission par le mariage. Nous attendons à présent de connaître les intentions du Gouvernement princier qui devra faire connaître, selon le délai constitutionnel, sa position au printemps prochain. »

Stéphane Valeri a enfin listé des axes politiques majeurs sur lesquels il faudra concentrer les efforts en 2020 et bien au-delà : la transition énergétique et la préservation de l’environnement. « Et puis nous continuerons également la bataille, pour que dans notre pays, dans tous les domaines, l’égalité entre les femmes et les hommes devienne la règle et l’évidence. » Évidemment…