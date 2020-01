La décennie écoulée a été haute en couleur en Principauté, avec de nombreuses joies et aussi son lot de peines. En parallèle de destins de vie, la métamorphose d’un paysage. Celle du deuxième plus petit État du monde qui relève le défi de loger toujours plus de monde sur son prospère territoire. Un laboratoire urbain unique.

Si la décennie précédente avait vu émerger le Grimaldi Forum ou encore le Monte-Carlo Bay, entre 2010 et 2019, le plan de travail a pris de la hauteur avec l’émergence de la Tour Odéon ; de l’élégance avec l’accostage du Yacht-club ; du volume avec l’édification - tumultueuse - des Jardins d’Apolline. En attendant le plus grand projet d’extension en mer depuis l’élargissement du quartier de Fontvieille dans les années quatre-vingt…