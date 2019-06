Par une belle journée ensoleillée, la traditionnelle Pan Bagnat Party a réuni mercredi, Place de la Libération, environ 200 personnes. Organisée par le pôle Seniors du Centre communal d’actions sociales (CCAS), en collaboration avec l’association Beausoleilloise des Amis d’Alba (ABAA).

Le maire et président du CCAS Gérard Spinelli après avoir salué et souhaité la bienvenue à tous, avait remercié les organisateurs, les bénévoles et le groupe de Jean Max et Martine, pour l’animation musicale. Étaient également présents des élus et administrateurs du CCAS.

Une ambiance conviviale et la joie de se retrouver étaient palpables chez les aînés. Après le repas (dont 220 Pan Bagnat préparés le matin sur place par l’équipe des Amis d’Alba), des roses rouges ont été distribuées aux femmes dans le cadre de la Fête des mères.

La directrice du CCAS, Céline Tavares annonce déjà la prochaine manifestation, organisée par son pôle Jeunesse cette fois, et il s’agit d’un tout autre domaine : une bataille Hip-Hop, la « Sun Break City », le vendredi 5 juillet !