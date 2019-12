Samedi, se déroulait en face du Port Hercule une épreuve d’aviron indoor en guise de préparation pour les championnats du monde qui se dérouleront les 7 et 8 février prochain à Paris.

Cette épreuve commence à prendre de plus en plus d’ampleur au sein de l’aviron français. En effet, elle est accessible à tous (de 8 à 88 ans) et permet notamment aux rameurs de s’entraîner toute l’année.

Une centaine de participants

Du coup, la Fédération Française d’Aviron a décidé de créer 15 événements dans toute la France et samedi c’est en Principauté qu’un championnat a été organisé. Plus d’une centaine de participants étaient au rendez-vous sur le Quai de la base nautique afin de se tester et d’améliorer les performances individuelles et collectives.

Discipline née en 1970, les premiers ergomètres servaient pour s’entraîner, mais au fil des années, la technique et la technologie ont évolué et depuis, ce sport continue à se développer. Plus de 3 000 participants sont attendus aux championnats du monde, dont les meilleurs éléments de la Principauté. Daniel Fauché, entraîneur de la Société Nautique s’est dit très satisfait de la performance des athlètes. « Je suis très satisfait car Monaco a remporté 50 % des victoires, c’est très bien. Nous avons eu des médailles dans toutes les catégories, ce qui veut dire que tout le monde se donne à 100 % pour gagner, j’aime cet état d’esprit. Nos meilleurs éléments iront à Paris pour le championnat du monde mais il faut continuer à travailler. La journée de compétition a été très positive. »