La mythique brasserie du Café de Paris rouvre le 14 novembre à Monaco, retour sur 155 ans d’histoire

C’est un établissement né d’un oubli. Celui de l’architecte Jules-Laurent Dutrou, bâtisseur de l’hôtel de Paris qui n’avait pas prévu dans son palace un bar ou un café. Pour pallier le manque, le patron de la Société des Bains de Mer de l’époque, François Blanc, désigna sur la place du Casino l’endroit où l’on parquait diligences et calèches pour y ériger un café. L’établissement est inauguré en janvier 1868 sous l’appellation "Café-Divan" dans un style proche d’un chalet de montagne. L’endroit devient l’attraction de la clientèle de Monte-Carlo qui y retrouve un salon de thé, un restaurant, des salles de billard, un tabac et une parfumerie.

En août 1882, le bâtiment est reconstruit pour devenir le Grand Café de Monte-Carlo. En cette fin du XIXe siècle, les aménagements vont se succéder. Le Grand Café est rapidement démoli pour créer finalement, en 1897, le Café de Paris. Ces modelages architecturaux des premières années deviendront la marque de fabrique d’un établissement souvent revu, modifié et rénové au XXe siècle.

La dernière transformation majeure remontait à la fin des années 1980. La Société des Bains de Mer avait lancé un vaste chantier pour transformer le bâtiment et lui adjoindre 2.000mètres carrés supplémentaires en conservant le style Belle Époque. L’ensemble était inauguré le 21 juillet 1988 par la famille princière. Trois décennies plus tard, au début de l’année 2022, la SBM a choisi d’opérer une nouvelle mue pour faire entrer son Café de Paris dans le XXIe siècle, en gardant l’esprit du lieu qui séduit depuis 155 ans. Les premiers clients sont attendus le 14 novembre.

En septembre dernier, le président-délégué de la Société des Bains de Mer avait qualifié le Café de Paris de "vaisseau amiral" de la SBM. Un vaisseau prêt pour le grand bain dès le 14 novembre. Cette fois, les travaux sont achevés avec un trimestre de retard et les équipes ont entamé le déménagement de la Salle Empire (où la brasserie était provisoirement logée) pour prendre possession des nouveaux espaces en cours de finition.

Le restaurant repensé, en effet, se déploie désormais sur deux niveaux: une ambiance bistrot au rez-de-chaussée avec la vaste terrasse à ciel ouvert conservée; et un espace plus chic et feutré à l’étage ouvrant sur une seconde terrasse offrant une vue inédite sur la place du Casino. L’ensemble comptera 500 couverts.

La nouvelle configuration du bâtiment, qui gagne en mètres carrés, permet de loger de nouveaux espaces le long de l’allée François-Blanc. Les sept commerces en façade, créés, seront progressivement livrés entre la fin de l’année et le printemps 2024. Puis Amazonico, le restaurant concept, doit ouvrir sur le toit du Café de Paris en avril prochain.

ARCHIVES SBM.

Aux premières heures du XXe siècle, le Café de Paris est reconstruit selon le mode orientaliste de l’époque, en s’inspirant d’un style mauresque développé par l’architecte Schmit, qui coiffe le bâtiment de dômes, de minarets et orne les salles de frises en faïence de couleurs vives. La brasserie s’étend à l’époque tout en longueur, faisant face au Casino et dos au jardin des Boulingrins.

Parmi les anecdotes de l’époque, l’accident d’Édouard Michelin en 1897 entre dans la légende. Le pilote engagé dans un défilé automobile sur la place du Casino perd le contrôle de son véhicule et vient s’encastrer dans un des piliers du restaurant. Plus de peur que de mal, personne ne fut blessé.

ARCHIVES SBM.

ARCHIVES SBM.

Ces photos capturées en 1909 et 1910témoignent d’un art de vivre à l’époque à Monte-Carlo où le Café de Paris se trouve au cœur de la vie mondaine.

ARCHIVES SBM.

Sur cette photo de 1962, c’est le Café de Paris des sixties qui apparaît avec sa marquise à néons à l’entrée, façon Las Vegas. Dans cette décennie, l’établissement fait sa petite révolution en accueillant en son sein un bowling et une boîte de nuit, baptisée Scotch Club. C’est en 1962 qu’on installe aussi les machines à sous, qui deviennent un pôle d’attraction jour et nuit pour les amateurs. En 1973, le Jimmy’z d’Hiver, développé au cœur du bâtiment, rend aussi les soirées plus musicales.

ARCHIVES SBM.

L’histoire dit que la terrasse du Café de Paris est, dès son installation, baptisée la Lézardière, métaphore pour traduire le plaisir de s’y asseoir au soleil pour prendre un verre ou déjeuner. L’image prise en 1922 en témoigne et le "Who’s Who" européen de l’époque y a ses habitudes.

On raconte que le futur roi d’Angleterre, Édouard VII, découvrit pour la première fois les crêpes Suzette – emblème de l’établissement – à la terrasse du Café du Paris. Les décors d’origine retravaillés en 1913 par l’architecte niçois Léon Blois disparaissent définitivement en 1930.

Les minarets et coupoles de la façade, passés de mode, sont remplacés. Place à une inspiration de l’Art décoratif avec des frises installées dans le salon de thé.

L’info

C’est le chef Victor Marion en cuisine et le chef sommelier Noël Bajor qui ont conçu la carte de la brasserie qui rouvrira le 14 novembre.