150 visiteurs aux Journées européennes du patrimoine

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine qui se sont déroulées le week-end dernier, l’Office de tourisme de Beausoleil a proposé tout un programme de visites guidées autour du Riviera Palace et de son majestueux Jardin d’Hiver, ainsi que du surprenant « Foyer du Poilu ». Le Centre histoire et mémoire Roger-Bennati a également enregistré des visiteurs à leur exposition « Beausoleil, creuset artistique majeur, de l’éclectisme à l’art déco ».

Visiteurs enchantés

La programmation de l’Office de tourisme - comprenant des visites commentées des sites, des projections de films sur le Riviera Palace et le train à crémaillère, réalisés respectivement par Eric Marangoni et Jean-Claude Volpi - a enchanté le public venu en grand nombre et au-delà de toute prévision. En effet, 150 participants à ces Journées ont fait le déplacement depuis plusieurs villes du département, mais aussi de Grenoble et même de Paris.

Sur le parcours à pied vers le Riviera Palace, on a commenté l’architecture de Beausoleil, dont celle de la magnifique villa Chiabaut de style Art-déco, dans l’avenue Foch. Au Riviera Palace, Nadine Brod, présidente du syndic a rejoint le groupe de visiteurs dimanche pour agrémenter l’histoire du palace et son jardin d’hiver, à travers des anecdotes et ses connaissances extraordinaires des lieux ; une belle surprise pour tous !

Après le faste de la Belle Époque, c’était une immersion dans un lieu de mémoire, Le Foyer du Poilu, pour le groupe reçu par le conservateur Jean-François Lesage et Gabrielle Sinapi (élue déléguée aux associations patriotiques, actions commémoratives), qui ont commenté avec passion ce véritable musée dédié aux souvenirs des deux guerres mondiales et de la guerre d’Algérie. Les visiteurs ont été très satisfaits de leurs visites, d’autant plus qu’ils ont bénéficié en prime, d’un agréable moment de convivialité avec un accueil « petit-déjeuner » très chaleureux pour les uns et d’un superbe cocktail de fin de journée pour les autres.

« Il faut le dire, on sait recevoir à Beausoleil », se félicitent Nelly et Alain, de l’Office de tourisme, qui ont tout orchestré pour ces belles Journées, accueilli et guidé pour leur part les visiteurs, enchantés.