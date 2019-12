1,5 milliard d’euros de Mobilité : pistes et mesures pour désengorger Logement : Un investissement sans précédent budget soumis au vote

Dans quelques heures, demain soir très précisément, les débats budgétaires s’amorceront au sein de l’hémicycle du Conseil national. Plusieurs soirées d’échanges jusqu’à des heures très avancées. Thème par thème. Ligne par ligne. Chiffre par chiffre. « Ces discussions budgétaires sont un vrai moment de vérité », assure Serge Telle. Le ministre d’État a convié les journalistes, ce vendredi, pour dégrossir un budget primitif 2020 qui pèse plus de 1,5 milliard d’euros. Pour la neuvième année consécutive en Principauté, celui-ci s’avère excédentaire : + 4,8 millions d’euros de recettes. « Celles-ci viennent de notre activité économique qui continue à être florissante. Depuis dix ans, mille emplois sont créés par an. Au premier trimestre 2019, c’est plus de 1 600 (chiffres de l’IMSEE, N.D.L.R.). Quoi qu’on puisse débattre sur le cadre de vie, les gens viennent, consomment et travaillent en Principauté. Et cela se traduit dans le budget », argumente-t-il. Une pique déguisée en rapport avec les débats musclés autour de la qualité de vie, cheval de bataille actuel de la majorité du Conseil national.

Ces comptes prospères suffiront-ils à recueillir l’unanimité des votes des élus nationaux ? L’an passé, à la même période, la majorité Primo ! menaçait de voter contre le budget primitif 2019. L’objet de la discorde politique tournait autour des délais et modalités du « Grand Ida », un projet immobilier de 140 logements, redessinant au passage tout un quartier (lire page suivante). Quelques jours plus tard, après d’âpres négociations, tout ce beau monde votait à l’unanimité ce budget primitif. Bras dessus, bras dessous. Une première depuis 35 ans. Une chose est certaine, le budget primitif 2020 s’articulera autour de quatre points cardinaux : le logement, le cadre de vie (ou la qualité de vie, selon la sémantique utilisée), la mobilité et la transition numérique. « Un budget de réalisations, d’amplification et d’améliorations », résume Jean Castellini, conseiller de gouvernement - ministre des Finances et de l’Économie. On vous résume le tout.

Comment améliorer le cadre et la qualité de vie ?

45 millions d’euros pour la transition numérique

Désengorger les accès à Monaco, réduire le trafic intra-muros, développer d’autres modes de transport doux. Des enjeux de longue date dans ce territoire étriqué de 2,02 km². Dans les prochains jours, semaines et mois, d’autres mesures seront actées, d’autres pistes envisagées pour limiter le nombre de voitures entrant en Principauté.

Bonne nouvelle sur les rails

« On va investir avec la SNCF sur l’amélioration du transport vers Monaco. À partir du 15 décembre, il devrait y avoir une rame supplémentaire à double étage, soit 900 personnes de plus aux heures de pointe », annonce Serge Telle, ministre d’État.

Quid de la voie des eaux ?

Près d’un million d’euros sont programmés pour la mise en place d’une navette maritime entre Nice et Monaco. Reste à savoir où en sont les négociations avec la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur.

Augmentation des vélos rouges

Avec le succès criant des vélos électriques Monabike - 2100 abonnés - le gouvernement compte opérer un développement du service : ouverture de 12 nouvelles stations à Monaco et 9 dans les communes limitrophes. Ce succès pose aussi la question de la sécurité des usagers, des accidents ayant été recensés. Ainsi, une concertation est en cours et porte, entre autres, sur le port du casque, l’installation de rétroviseurs. Avec une attention particulière sur la possible création de pistes cyclables (lire page suivante).

Vers des bus gratuits ?

Une ligne électrique de bus gratuite sera testée l’année prochaine. « Est-ce que si on devait aller vers une gratuité des bus, celle-ci nous permettrait-elle de gagner en termes de temps de circulation ? », explique Serge Telle, reprenant une interrogation du Conseil national. En bref, les gens sont-ils prêts à délaisser leurs voitures pour un bus gratuit ?

18,6 Me de liaisons mécanisées

C’est la somme prévue pour rénover, en dix ans maximum, les liaisons mécanisées. Un délai qui pourrait être compressé à 5 ans.

Options pour des parkings relais

Outre le parking Saint-Antoine et celui de l’entrée de ville (1820 places), dont la livraison est prévue en 2023, des potentialités ont été identifiées à l’Est en association avec un projet de refonte de l’échangeur Saint-Romain, actuellement à l’étude. Autre option pertinente : le site de la Brasca à Èze, inscrit au plan de déplacement urbain de la Métropole NCA, avec un potentiel de 3 000 places.

À Monaco, nul ne l’ignore, le foncier est une denrée extrêmement rare. Et les tensions dans le secteur immobilier sont tout aussi sensibles. Un constat, partagé par l’ensemble des institutions monégasques, qui a accouché, le 11 mars dernier, du Plan national pour le logement des Monégasques.

En résumé : 1831 logements neufs seront érigés à l’horizon 2023, le parc domanial voyant, de facto, sa capacité d’accueil croître de 43 %. D’ici la fin 2023, à moyen terme donc, 900 logements neufs devraient être livrés. Rien que pour l’année 2020, l’inscription budgétaire se chiffre à 174,5 millions d’euros. « Un investissement sans précédent », assure Serge Telle, le ministre d’État.

Une coquette somme que l’on doit, notamment, au début du chantier du « Grand Ida ». Une opération qui (re) dessinera littéralement un nouveau quartier avec 140 logements, une crèche, l’Amapei, des espaces verts. Ce même projet qui, l’an passé, avait suscité l’ire de la majorité Primo ! lors des débats budgétaires au cœur de l’Hémicycle. « Sans trahir de secrets de délibérations, je peux vous dire qu’il n’y aura pas de difficultés. La majorité du Conseil national nous a donné quitus sur ce projet structurant. Je ne pense pas que Grand Ida soit un objet de contentieux possible. On est d’accord sur le programme, le budget et les délais (fin 2022, N.D.L.R.) », jure Serge Telle.

Le gouvernement princier n’exclut pas, d’ailleurs, d’imaginer une phase deux, voire trois, pour « Grand Ida ». « Sans doute moins coûteuses et moins ambitieuses d’un point de vue technique mais qui permettraient de construire plusieurs dizaines de logements en plus », rajoute Jean Castellini, conseiller de gouvernement - ministre des Finances et de l’Économie.

L’année 2020 verra aussi la clôture définitive du fâcheux dossier des Jardins d’Apolline et le retour à la maison de l’intégralité des résidents qui avaient subi, malgré eux, la crise sanitaire, les malfaçons et, de fait, la mauvaise utilisation de la laine de bois. « Des logements impeccables, remis à neuf, sans humidité, sans réseaux fuyants. On a pu traiter ce dossier de façon exemplaire car on a des finances publiques saines. C’est la fin, pour nous, de ce qui a été un caillou dans notre chaussure. Ce débat-là est clos », martèle Serge Telle.